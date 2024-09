Calciomercato Napoli, Manna tenta l’affare in Argentina: l’esterno può arrivare già a gennaio

Il calciomercato del Napoli può muovere già i primi passi in vista di gennaio: Giovanni Manna ha puntato ad un esterno dall’Argentina

Il Napoli è concentrato sulla stagione, partita con il verso giusto. Dopo la clamorosa sconfitta contro il Verona, gli azzurri hanno completato un calciomercato mostruoso da oltre 150 milioni di euro e ora sono in testa alla classifica di Serie A dopo 6 giornate. Anche in Coppa Italia è stato raggiunto il traguardo degli ottavi di finale, che a dicembre vedranno i partenopei affrontare la Lazio.

Un ruolino di marcia importante, che merita continuità. Seppur minimo, il traguardo raggiunto dopo queste primissime battute di campionato, dimostra che l’aria è cambiata dopo la terribile stagione passata. Merito, come detto, anche di una campagna acquisti importantissima, fatta di colpi di assoluto livello come quelli di Buongiorno, McTominay, Neres e Lukaku. La rosa del Napoli è forte e con il duro lavoro potrà dare soddisfazioni, con l’obiettivo minimo di raggiungere la Champions League.

Calciomercato Napoli, Manna punta a Zenon: i dettagli

Per mantenere alta l’asticella, Antonio Conte vorrà avere a disposizione sempre la miglior squadra possibile. La condizione fisica di tutti i componenti della rosa dovrà essere eccezionale fino alla fine dell’anno ed ecco che, già a gennaio, potranno essere utili degli investimenti per puntellare la formazione come necessario. Ecco quindi che il d.s. Giovanni Manna sarebbe già entrato in azione, in fase perlustrativa, per conoscere le situazioni di alcuni profili osservati.

Tra questi, secondo quanto riferito da PasionFutbol, ci sarebbe anche Kevin Zenon. Classe 2001, parliamo di un esterno a tutta fascia, che predilige giocare tra difesa e centrocampo sul lato di sinistra. In quella posizione, in teoria, il Napoli sarebbe coperto da Olivera e Spinazzola, ma Zenon è un prospetto futuro molto interessante ed il suo valore è in costante crescita.

Sotto contratto con il Boca Juniors fino 31 dicembre del 2028, il 23enne ha una clausola rescissoria che lo lega al club argentino sui 15 milioni di euro. Il presidente del Boca vorrebbe alzarla a 20, vedendo il valore del ragazzo e l’interesse concreto di Newcastle, Brighton, Lione, Tottenham e Napoli.

Gli azzurri potrebbero interessarsi a lui già per gennaio, per provare a bruciare la concorrenza, ma non sarà semplice. Inoltre, bisognerà capire se, giunto il mercato invernale, sarà quella la reale priorità in casa Napoli. Intanto si registra questo primo interesse da parte del club partenopeo, che valuterà se affondare o meno il colpo.