Niente Napoli, affare last minute: l’obiettivo di Manna resta in Serie A

Non andrà al Napoli l’obiettivo di mercato di Giovanni Manna e Antonio Conte: rimarrà in Serie A, ecco l’affare last minute

Al calciomercato non c’è mai fine. Quando è risuonato il gong al termine della finestra dedicata ad acquisti e cessioni, il Napoli non solo ha concluso l’affare con il Galatasaray per mandare Osimhen in prestito in Turchia. C’era anche una discreta percentuale che ad Antonio Conte servisse un nuovo calciatore da aggiungere alla rosa.

A seguito di alcuni ragionamenti sul numero dei calciatori e viste le buone prestazioni, la società partenopea ha ritenuto il mercato in entrata chiuso, abbandonando così la pista che avrebbe portato all’ingresso di uno svincolato. Tra gli obiettivi di Giovanni Manna, infatti, c’era Antonio Candreva, che avrebbe duellato con Mazzocchi per un posto sulla fascia destra nel 3-4-2-1. Tuttavia, il mister ha iniziato a lavorare anche su un altro modulo e l’ex Lazio e Salernitana è rimasto solamente una suggestione di mercato. Candreva, ancora svincolato, può tornare a giocare in Serie A: ecco chi lo sta cercando.

Candreva, no Napoli: torna a Genova, ma da Gilardino

Alcuni giorni dopo la fine del calciomercato, il Napoli ha mostrato un certo interesse per Antonio Candreva, rimasto svincolato dopo l’esperienza alla Salernitana. Il giocatore ritornerà a giocare in Serie A, in una città che conosce alla perfezione.

Infatti, secondo quanto riportato da Nicolò Schira, giornalista esperto di mercato, Candreva è stato proposto al Genoa, che in questo momento ha mostrato alcune lacune e difficoltà. L’esterno classe 1987 ha disputato due stagioni dal 2020 al 2022 a Genova, sponda Sampdoria. Ora potrebbe vivere una nuova esperienza nell’altra metà del capoluogo ligure, con il quale non ha ancora mai giocato.

Candreva chiede al Genoa un contratto di un anno (fino a giugno 2025), con opzione di rinnovo per quello successivo. Nelle prossime ore potrebbe arrivare l’annuncio tanto atteso. Alle voci di mercato su un eventuale rinforzo, mister Gilardino aveva risposto così: “Se ci fosse la possibilità di portare in rosa uno svincolato già pronto mi andrebbe bene. Difficile che lo butti dentro e possa giocare, ma se così fosse sarei disposto a valutare la cosa”. Chiaramente, un acquisto come Candreva potrebbe scombussolare i piani iniziali dell’allenatore rossoblù e mettere in discussione le gerarchie. A 37 anni, il centrocampista romano ha ancora tanta voglia di giocare ad alti livelli e si sente pronto ad una nuova sfida.