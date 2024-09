Napoli, Fabregas avvisa Conte: il messaggio è netto

In attesa della gara del suo Napoli cotnro il Monza, Antonio Conte ha ricevuto un messaggio netto da Cesc Fabregas.

Dopo aver pareggiato contro la Juventus all’Allianz Stadium ed aver vinto il secondo turno di Coppa Italia contro il Palermo, il Napoli di Conte sta per scendere di nuovo in campo. Gli azzurri, tra meno di un’ora, sfideranno allo Stadio Diego Armando Maradona il Monza guidato da Alessandro Nesta.

Il Napoli ha sicuramente tutti i favori dei pronostici, ma lo stesso Antonio Conte ha ribadito che il Monza metterà in difficoltà i suoi uomini. Tuttavia, questa gara è molto importante per il team partenopeo. In caso di successo, infatti, gli azzurri sarebbero al comando della classifica del campionato di Serie A. Dopo il Monza, la squadra campana sarà attesa dalla sfida casalinga contro il Como di Cesc Fabregas. Proprio quest’ultimo, dopo il successo dei suoi uomini contro il Verona, ha già ‘avvisato’ lo stesso tecnico pugliese.

Como, Cesc Fabregas: “Vogliamo fare una bella gara contro il Napoli”

L’allenatore del team lombardo, infatti, ha parlato così in conferenza stampa della sfida di venerdì prossimo contro gli azzurri: “Abbiamo vinto con pieno merito contro il Verona, ma ora dobbiamo pensare alla sfida col Napoli, vogliamo andare allo Stadio Maradona e fornire una bella prestazione”.

Il Napoli, di fatto, non dovrà sottovalutare il Como, visto che si è dimostrato un ostacolo duro anche in trasferta. La squadra di Cesc Fabregas, infatti, ha battuto una settimana fa l’Atalanta di Gasperini al Gewiss Stadium. Nel frattempo, però, Conte è ovviamente solo focalizzato alla sfida di questa sera contro il Monza.