“L’azzurro partirà titolare”, Conte ha già sciolto i suoi dubbi: fiducia al calciatore!

Il Napoli si appresta a sfidare il Monza alle ore 20:45. Antonio Conte avrebbe già scelto alcuni uomini da schierare in campo.

Manca sempre meno alla prossima sfida del Napoli contro il Monza. Gli azzurri sfideranno gli uomini di Alessandro Nesta, il quale fatica e non poco sulla panchina dei brianzoli. Proprio ciò, però, potrebbe rappresentare una grossa insidia. Infatti, i lombardi hanno tanta voglia di rivincita e potrebbero rovinare i “piani” del Napoli. Non a caso, Antonio Conte sogna l’ennesima vittoria dopo i successi ottenuti da Milan, Inter e Juventus nelle ultime ore. Infatti, sarebbe molto importante ottenere nuovamente i tre punti per restare nelle zone alte della classifica.

Antonio Conte lo sa, motivo per il quale si affiderà ancora una volta ai suoi uomini migliori. Il tecnico, fin dal suo arrivo a Napoli ha scelto degli uomini “intoccabili” nel suo scacchiere. Tra questi, c’è Matteo Politano che ormai veste un ruolo di importante cruciale sulla fascia destra. L’ex Inter, però, è costretto a vivere la “concorrenza” con David Neres, arrivato dal Benfica dopo un investimento molto importante da Aurelio De Laurentiis. Proprio il brasiliano si sarebbe messo in mostra nelle ultime partite e sarebbe pronto a rubare la scena.

Conte si affida ancora a Politano: solo panchina per Neres!

Antonio Conte sta pian piano sciogliendo le riserve sulla formazione titolare. L’allenatore azzurro avrebbe già scelto diversi interpreti da mandare in campo per la sfida contro il Monza. Come riportato da “La Repubblica” uno dei dubbi più importanti è legato al solito ballottaggio tra Matteo Politano e David Neres. I due, da diverse settimane, si giocano un posto sulla fascia e sono entrambi candidati ad una maglia da titolare. Nonostante l’ottimo avvio di stagione del brasiliano, però, dovrebbe essere ancora l’esterno italiano a far parte dell’undici titolare.

Infatti, per Antonio Conte il calciatore arrivato dal Benfica può essere devastante a gara in corso. David Neres vanta ottime qualità tecniche, le quali nel corso della partita potrebbero fare la differenza. Ovviamente, il tecnico si aspetta molto dall’ex Ajax, motivo per il quale il giocatore starebbe lavorando duramente per guadagnarsi un posto da titolare nello scacchiere azzurro. A sottolineare l’impegno sono ovviamente i primi 4 assist al passivo e la prima rete al Maradona arrivata nell’ultimo match contro il Palermo in Coppa Italia.