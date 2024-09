“Abbiamo studiamo come fare”, Rrahmani prima di Napoli-Monza

Amir Rrahmani ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn prima del match di campionato contro il Monza.

Il Napoli è pronto a prendersi la scena al Maradona contro il Monza di Alessandro Nesta. La squadra lombarda è pronta a rilanciare le proprie ambizioni dopo il successo ottenuto in Coppa Italia contro il Brescia. D’altro canto anche gli azzurri proveranno a dare continuità alla vittoria contro il Palermo per 5-0 dopo il precedente pari ottenuto all’Allianz Stadium contro la Juventus.

Rrahmani sicuro: “Ecco cosa eviteremo, abbiamo studiato”

Amir Rrahmani ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine del match contro il Monza nel pre-partita ai microfoni di Dazn. L’ex Hellas Verona ha affermato che il morale della squadra è alto e che ha studiato bene per affrontare l’insidioso match di campionato. Il Monza non vive un momento positivo in campionato ma Nesta è pronto a sorprendere il club azzurro.

Nonostante il club brianzolo non riesca mediamente a costruire molto in fase offensiva, i riferimenti lì davanti sono molto pericolosi. Ecco quanto dichiarato da Rrahmani: “Conte ci dà tanti stimoli e stiamo lavorando tantissimo. Djuric? È un giocatore forte ma abbiamo studiato per bloccare i cross ed evitare queste situazioni“.