Ospite speciale al Maradona, chi ci sarà allo stadio per Napoli-Monza

Il Napoli si prepara ad ospitare il Monza per la sesta giornata di Serie A, allo stadio Maradona è atteso anche un ospite davvero speciale.

Dopo la roboante vittoria per 5-0 contro il Palermo in Coppa Italia, il Napoli di mister Antonio Conte è pronto per scendere nuovamente in campo. Stavolta l’avversario sarà il Monza allenato da Alessandro Nesta, atteso allo stadio Maradona per il match valevole per la sesta giornata di Serie A.

I partenopei vogliono rispondere alle vittorie di Milan, Inter e Juventus, dando così un chiaro messaggio al campionato. Anche il Napoli, infatti, vuole lottare per il vertice della classifica, tenendo comunque a mente che l’obiettivo principale resta quello di tornare a qualificarsi entro i primi quattro posti per tornare in Champions League.

Spalletti allo stadio per Napoli Monza

La gara si preannuncia comunque delicata, ma entusiasmante. Lo stadio sarà gremito, o quasi, con i tifosi del Napoli che avranno così l’opportunità di salutare e riabbracciare un ospite d’eccezione. Stando a quanto riferito dall’ANSA, infatti, al Maradona sarà presente anche Luciano Spalletti. L’ex tecnico dello storico terzo scudetto azzurro sarà a Napoli per due motivi. Il primo in qualità di CT della Nazionale, per osservare da vicino i calciatori convocabili, sia tra le fila partenopee ma anche nel Monza.

La seconda motivazione decisamente più emozionante. Lunedì, alle ore 14:30, invece, Luciano Spalletti sarà all’ospedale Santobono dove farà visita ai bambini malati della struttura. Il CT ha donato all’ospedale anche la sua preziosa Panda “scudetatta”, in modo da provare a donare un sorriso ai bambini che soffrono.