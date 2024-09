La Panda dello scudetto: quello che ha fatto Spalletti commuove tutta Napoli

Luciano Spalletti ha dimostrato ancora una volta tutto il suo cuore e la vicinanza alla città di Napoli, gesto meraviglioso per i bambini dell’ospedale Santobono.

Il Napoli ha finalmente voltato pagina. Dopo la disastrosa stagione passata, culminata con il decimo posto in classifica a seguito di ben tre cambi in panchina. Nessuno tra i vari Garcia, Mazzarri e Calzona è riuscito anche solo lontanamente ad avvicinarsi alla squadra spettacolare che pochi mesi prima aveva stravinto lo scudetto con Luciano Spalletti in panchina. L’avvento di Antonio Conte ha portato una nuova aria, in città si respira nuovamente ottimismo e la squadra partenopea è tornata a lottare per il vertice della classifica.

Resterà comunque indelebile il ricordo del Napoli dello scudetto, che aveva incantato l’Italia intera e pure l’Europa. Una squadra destinata a restare nella leggenda, così come l’allenatore autore di quel piccolo miracolo: Luciano Spalletti. Tra il tecnico toscano e la città di Napoli si è instaurato un legame fortissimo, indissolubile. Tanto che, nonostante la brusca e, forse, inaspettata separazione del club, l’amore reciproco si manifesta in ogni occasione.

Luciano Spalletti dona all’Ospedale Pediatrico Santobono di Napoli la sua Panda dello Scudetto

L’ultima riguarda un gesto meraviglioso che ha visto protagonista l’attuale CT della Nazionale Italiana. A raccontarlo è il giornalista della RAI, Antonello Perillo, attraverso il proprio profilo X. Ecco quanto evidenziato:

“Bellissimo gesto del Ct dell’Italia Luciano Spalletti, che dona ai bambini dell’ospedale Santobono di Napoli la sua auto “scudettata” con la firma di tutti i protagonisti del terzo tricolore. Sarà utilizzata per regalare un sorriso ai piccoli costretti a controlli costanti. Su una fiancata la scritta “Uomini forti, destini forti”. Un plauso anche al presidente dell’associazione Artis Suavitas, l’avvocato Antonio Larizza, che ha promosso l’iniziativa”.

Un gesto davvero bellissimo che servirà a donare un sorriso ai bambini malati dell’Ospedale Pediatrico Santobono. Luciano Spalletti è un grande appassionato di auto Panda, come ha più volte ammesso lui stesso. Ed è ovviamente facile capire quanto sia legato all’auto che più di altre gli ricorda la vittoria dello storico scudetto con il Napoli. L’ennesima dimostrazione di come i legami costruiti nella città di Napoli, poi, vadano ben oltre il calcio e lo sport. I napoletani ricorderanno in eterno Luciano Spalletti, che è entrato nella storia della città, con il suo nome inciso anche nei vicoli dei quartieri simbolo. Allo stesso modo il calore dei tifosi, e non solo, sarà portato per sempre nel cuore dell’allenatore.