LIVE PRIMAVERA – Napoli-Perugia 2-0 (Raggioli 22′, 29′) : doppio vantaggio azzurro!

Terza gara del campionato Primavera 2 per gli azzurrini che ricevono la visita del Perugia, tredicesima forza della competizione.

Primo tempo

40′ – Prima ammonizione per il Napoli, sanzionato Malasomma.

34′ – Popovic prova a mettersi in mostra con un efficace doppio dribbling, ma la sua conclusione è imprecisa.

32′ – Progressione di Borriello, Ambrogi costretto al fallo con annesso cartellino giallo.

29′ – DOPPIO VANTAGGIO NAPOLI! Popovic recupera palla e serve l’assist a Raggioli, ancora glaciale sotto porta. Ottimo momento per i ragazzi di mister Rocco.

28′ – Perugia pericoloso con Giorgetti, la sua conclusione è insidiosa ma termina sul fondo.

22′ – GOL DEL NAPOLI! Splendida incursione di Borriello che semina il panico in area avversaria, assist al bacio per Raggioli che deve solo spingerla in rete.

21′ – Ottima combinazione tra Popovic e Gioielli, ferma tutto la difesa ospite.

17′ – Grande occasione per il Napoli! Azzurrini vicinissimi al vantaggio con Popovic che in precario equilibrio offre un gran pallone a Borriello, fermato sulla linea di porta dal difensore avversario. Sugli sviluppi, altra ripartenza di Lickunas fermato da Gambardella.

13′ – Arrivano le prime risposte del Napoli, padrone dell’area avversaria negli ultimi minuti. I tre corner consecutivi non producono occasioni da rete, palla al Perugia.

9′ – Lickunas scatenato! Il numero 10 punta le retroguardia partenopea e sfodera una buona conclusione con il mancino, bravo Turi ad allontanare la minaccia.

5′ – Altra azione pericolosa del Perugia, ancora con Lickunas che supera Esposito e impensierisce Turi con un buon tiro. Inizio difficile per gli azzurrini.

3′ – Ospiti subito pericolosi con Lickunas, autore di un’ottima incursione sul versante sinistro. La difesa allontana con fatica.

1′ – Si comincia, palla al Perugia.

Tutto pronto per il calcio d’inizio, si attende solo il fischio dell’arbitro.

Napoli – Perugia, le formazioni ufficiali.

NAPOLI: Turi; Esposito, D’Angelo, Gioielli, Gambardella, Garofalo, Malasomma, De Chiara, Raggioli, Popovic, Borriello. All. Rocco Dario

PERUGIA: Kamtchoum; Dottori, Giorgetti, Ambrogi, Rondolini, Cottini, Sadetinov, Perugini, Casagrande, Lickunas, Berta. All. Moll Moll Juan.

Gentili lettori e lettrici di SpazioNapoli buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Perugia, terza gara del campionato Primavera 2 degli azzurrini. In seguito alle prime due sconfitte i ragazzi di mister Rocco sono chiamati a muovere la classifica, previsto grande spettacolo in campo.

Dallo stadio “G.Piccolo” di Cercola, il nostro inviato Francesco Paudice.