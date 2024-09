“Il Napoli può vincere lo scudetto grazie a Lukaku”, arriva la sentenza in diretta che aumenta la pressione sugli azzurri e sull’attaccante belga

Ha iniziato nel migliore dei modi Romelu Lukaku la sua esperienza nel Napoli. Il belga ha siglato già 2 gol e messo a referto 3 assist nelle 4 partite che ha giocato fin qui in maglia azzurra. Dati molto interessanti, che lo rendono uno dei centravanti più pericolosi della Serie A e che potrebbero risultare anche decisivi nella corsa al titolo della squadra di Antonio Conte.

Sempre di più, dopo questo avvio di stagione, anche addetti ai lavori neutrali hanno iniziato a considerare i partenopei una delle favorite per la vittoria finale del titolo. Vuoi che l’Inter non ha iniziato col piede giusto, vuoi una Juventus in cerca ancora di un’identità ben definita, i 4 risultati utili consecutivi in campionato e la vittoria roboante in Coppa Italia, hanno alzato l’asticella intorno alla squadra.

Napoli favorito per lo scudetto? Perché passa tutto da Lukaku

Conte è stato chiaro: è un anno di rifondazione. C’è ancora moltissimo da lavorare dopo il terribile decimo posto dello scorso anno, ma la squadra inizia ad avere una forma più simile a quella che vuole il proprio allenatore. Romelu Lukaku è uno dei giocatori voluti dal tecnico e che ha già fatto intendere perché può essere ancora l’attaccante perfetto per il leccese.

Nonostante non sia ancora entrato nella forma migliore, quella che vuole il suo mister, Big Rom ha già lasciato un impatto importante ed è intenzionato a non fermarsi. Allenamenti, doppie sedute, minuti in campo. Lavoro per entrare nella condizione fisica perfetta per trascinare il Napoli. Proprio da lui, secondo il noto giornalista Maurizio Compagnoni, potrebbe dipendere il destino degli azzurri in questa Serie A. Intervistato da TMW Radio ha infatti dichiarato:

Chi vedo favorito nella lotta scudetto? Lì ho le idee chiare e tutto ruota intorno a Lukaku. Se torna quello che Conte ha avuto all’Inter il Napoli è la favorita per lo Scudetto. Se Lukaku è quello che è stato negli ultimi anni allora si può piazzare, hanno investito 150 milioni quindi tra le prime quattro devono entrare. Se non torna quel Lukaku l’Inter resta favorita, che però creda sia più proiettata sulla Champions quest’anno. Hanno aggiunto pedine importanti come Taremi e Zielinski, per me resta la favorita. Sono intrigato dal Milan, aspetto una crescita da Fofana e se Loftus-Cheek riuscirà a dimostrare quelle che sono le sue potenzialità il Milan può lottare per lo Scudetto. Il Milan dipende da Leao, non ha nelle corde la possibilità di sorreggere il 4-2-4 del derby. Deve poi migliorare nell’atteggiamento, sul gol del derby lui discute con Fonseca, tutti esultano e lui se ne va dall’altra parte. Io ho quasi la sensazione che Leao stia regredendo”.

Un messaggio più che chiaro: Lukaku deve tornare quello del suo prime. In questo modo favorirebbe e non poco la corsa al titolo del Napoli di Conte.