Empoli-Napoli, trasferta a rischio per i tifosi: spunta una terribile ipotesi anche per il Maradona

Empoli-Napoli è a rischio per i tifosi partenopei, che potrebbero non poter viaggiare in trasferta: spunta una terribile ipotesi anche per il Maradona

Il Napoli, in campo, è vincente e convincente in questo inizio di stagione. Fuori dal terreno di gioco, sugli spalti, invece, la situazione non è altrettanto serena. Alcuni gruppi di tifosi partenopei si sono resi protagonisti di alcuni disordini nelle partite contro Cagliari e Palermo, che hanno acceso un allarme e imposto alle autorità competenti di utilizzare una lente di ingrandimento per monitorare il comportamento dei sostenitori azzurri.

Prima il caos all’Unipol Domus di Cagliari, con conseguente divieto di trasferta per Torino in vista della partita contro la Juventus. Poi un singolo episodio isolato durante il minuto di silenzio per Totò Schillaci. Infine il lancio di petardi e bombe carta in risposta al gruppo di ultras del Palermo venuti al Maradona in occasione della partita di Coppa Italia di giovedì scorso. Quest’ultimo episodio ha confermato che il clima non è sereno per tutti allo stadio e che la situazione potrebbe portare a delle conseguenze gravi.

Non solo Empoli-Napoli, a rischio anche il Maradona: che batosta

Secondo quanto riferito questa mattina da Repubblica, infatti, l’Osservatorio starebbe valutando l’ipotesi di impedire la trasferta ai tifosi del Napoli verso Empoli. Settore ospiti chiuso, quanto meno per chi è residente a Napoli e provincia. Si attende una riunione tra le parti che prenderanno provvedimenti in vista della partita in programma dopo la sosta, il 20 ottobre al Castellani, alle 12.30.

Prima, però, saranno due le sfide che il Napoli giocherà in casa, quella contro il Monza di domani con 50mila spettatori sicuri e quella contro il Como delle 18.30 di venerdì prossimo. Un’occasione per cercare di far rientrare il caso ed evitare che le conseguenze siano ben più gravi di un paio di trasferte vietate e 20mila euro di multa. Sempre secondo Repubblica, infatti, anche le partite al Maradona sono a rischio per i tifosi.

Dopo i fatti del derby tra Genoa e Sampdoria, con diversi tifosi rimasti feriti, le autorità hanno preso la decisione di chiudere lo stadio di Marassi per le partite in casa, almeno per 2 turni. La paura che possa succedere anche al Maradona c’è, specie se dovessero ancora verificarsi disordini già domenica contro il Monza. Nell’augurarsi che il pericolo venga scongiurato, sarà fondamentale evitare di rispondere a qualsiasi tipo di provocazione e che i controlli fuori allo stadio siano minuziosi e che impediscano l’ingresso di materiale pericoloso.