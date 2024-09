Scontri Cagliari-Napoli, non solo la multa: il club azzurro ora corre un rischio

Nelle scorse ore è arrivata la decisione ufficiale da parte del Giudice Sportivo in merito agli scontri del match tra Cagliari e Napoli. Il club azzurro è stato multato, ma spunta ora un rischio.

Nella giornata di martedì, 17 settembre, si è archiviato un fatto decisamente controverso: hanno fatto tanto discutere le immagini degli scontri sugli spalti tra i tifosi del Cagliari e del Napoli, che hanno costretto anche il direttore di gara a interrompere il match. L’intervento dei calciatori e anche di Lele Oriali ha fatto rientrare almeno parzialmente la situazione, rendendo così possibile il normale prosieguo della partita, vinta poi dai partenopei per quattro reti a zero.

Nelle scorse ore è arrivata anche la sentenza da parte del Giudice Sportivo, che ha comminato ai due club una sanzione pari a 30 mila euro. Nella fattispecie del club partenopeo, la sanzione si è resa necessaria per “avere, i suoi sostenitori, esibito uno striscione e intonato cori offensivi nei confronti della tifoseria avversaria; per avere, al 25° del primo tempo lanciato tre fumogeni, oggetti vari ed alcuni seggiolini nel settore denominato “Curva Sud” occupato dai sostenitori della squadra avversaria, causando il leggero ferimento di uno steward e di un tifoso avversario provocando così un clima di forte tensione tra le due tifoserie”.

Ma non solo: perché come è stato reso noto dalla stessa sentenza, il club azzurro – così come quello rossoblù – è stato messo sotto diffida. Una situazione da tenere sott’occhio in vista della prossima trasferta contro la Juventus, all’Allianz Stadium.

Ultime notizie calcio Napoli, scatta la diffida per i due club: la situazione

Così come si è evinto dalla sentenza del Giudice Sportivo, per Cagliari e Napoli è scattata la diffida in seguito ai fatti di domenica scorsa, in occasione del match della Domus Arena.

L’edizione odierna de La Repubblica si sofferma su tale provvedimento, spiegando come Juve – Napoli sarà fortemente tenuta d’occhio da parte della giustizia sportiva. In virtù proprio della diffida, gli “ultrà saranno sotto esame a Torino”. In caso di nuovi disordini, infatti, scatteranno provvedimenti più duri, che possono riguardare anche il rischio squalifica del campo o di almeno una parte dello stesso. “Altre intemperanze potranno inasprire il livello delle sanzioni e quindi sarà fondamentale evitare momenti critici allo Stadium“, ha scritto a tal riguardo il quotidiano. Uno scenario da scongiurare il più possibile, per evitare che il Napoli possa essere privato del supporto dei suoi tifosi in vista dei prossimi impegni.