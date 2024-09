Giuntoli: “Napoli favorito per lo Scudetto”, poi l’incredibile rivelazione su Osimhen. Il retroscena

Cristiano Giuntoli ha dato il Napoli tra le favorite per lo Scudetto e ha rivelato un incredibile retroscena su Victor Osimhen: le sue parole

La sua esperienza a Napoli si è conclusa con lo storico Scudetto conquistato due anni fa al fianco di Luciano Spalletti, poi il passaggio alla Juventus. Cristiano Giuntoli ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera dove ha affrontato numerosi temi, specie quelli legati al mondo bianconero, ma è tornato anche sul suo passato in azzurro, dove non mancano ricordi e aneddoti.

L’attuale direttore tecnico della Juve ha vissuto anni indimenticabili nel Napoli, con alcuni acquisti entrati nella storia, come quello di Khvicha Kvaratskhelia, ancora oggi trascinatore assoluto in azzurro e tra i migliori calciatori di tutta la Serie A, o Kim, protagonista assoluto nel suo unico anno all’ombra del Vesuvio. Grandi soddisfazioni, che lo hanno portato a diventare oggi un rivale, con Giovanni Manna che ha scelto la strada inversa.

La sua avventura alla Juventus è stata caratterizzata fin qui da un mercato estremamente ricco, ma anche ad un taglio degli ingaggi drastico. Via tutto quello che è stato ritenuto superfluo. Dentro rinforzi mirati seppur onerosi. Nonostante una rivoluzione di questo tipo o, forse, proprio per questa rivoluzione, Giuntoli ha messo le mani avanti nella corsa allo Scudetto

Chi vince il campionato? Presto per dirlo, ma Inter e Napoli sono le favorite. Lo dice la storia, vince sempre la squadra più esperta. L’Inter lo è. Il Napoli per il cambio di strategia che ha fatto lo è diventata. Noi abbiamo cambiato tanto. Non sappiamo ancora cosa possiamo fare.