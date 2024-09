Calciomercato, piaceva al Napoli in estate: ha appena subito un gravissimo infortunio

Bruttissima notizia per il difensore del club di Serie A, l’infortunio è gravissimo, in estate il Napoli si era interessato al suo acquisto.

Dopo la roboante vittoria per 5-0 contro il Palermo, in casa Napoli è già tempo di pensare al futuro, nello specifico il prossimo impegno di campionato contro il Monza di domenica sera allo stadio Maradona. Ma futuro nell’ambito calcistico vuol dire anche calciomercato.

In estate i partenopei avevano inseguito vari calciatori, ma non tutte le idee si sono concretizzate in acquisti. Tra i giocatori che interessavano al d.s. azzurro Giovanni Manna c’era anche un difensore che quest’anno ha iniziato a giocare in Serie A. Si tratta di Alessandro Circati, centrale del Parma.

Parma, rottura del crociato per Alessandro Circati

Per il difensore italo-australiano classe 2003 ci sono, però, bruttissime notizie. Come riportato dal sito ufficiale del Parma Calcio, il calciatore ha subìto un gravissimo infortunio nel corso dell’allenamento odierno. Nel corso della preparazione del posticipo della sesta giornata di Serie A, Alessandro Circa ha rimediato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.

Difficile stabilire i possibili tempi di recupero del difensore, ma molto probabilmente si tratta di stagione finita per Circati, il quale verrà certamente operato nei prossimi giorni, prima di iniziare le lunghissime terapie di riabilitazione.

Infortunio Circati, il comunicato del Parma

“Parma, 27 settembre 2024 – Lo staff medico del Parma Calcio comunica che questa mattina, durante l’allenamento al Mutti Training Center di Collecchio, Alessandro Circati ha dovuto interrompere la seduta anzitempo a causa di un infortunio. In seguito alla visita ortopedica e agli esami strumentali eseguiti questo pomeriggio, per il difensore è stata evidenziata la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro”.

Una pessima notizia per il calciatore del Parma, che almeno per questa stagione difficilmente tornerà a disposizione. Il Napoli, presumibilmente, terrà d’occhio il recupero del difensore, che resterà comunque nei radar partenopei. Nella prossima annata, infatti, Juan Jesus dovrebbe lasciare i partenopei per fine contratto. L’accordo con il brasiliano termina il 30 giugno 2025, seppur il Napoli abbia dalla propria la possibilità di rinnovare per un ulteriore anno il suo contratto. Difficilmente, però, l’attuale dirigenza deciderà di attivare tale opzione. Ciò vuol dire che la società nella prossima stagione tornerà sul mercato alla ricerca di un nuovo difensore.

La giovane età di Circati e le abilità mostrare nello scorso campionato di Serie B con il Parma, lo rendono uno dei possibili candidati per il Napoli. L’infortunio, chiaramente, influirà sulle scelte del club azzurro, che comunque continuerà a monitorare i suoi progressi.