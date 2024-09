Raspadori si esalta, fa impazzire i tifosi: cos’ha detto sulla stagione del Napoli!

Vittoria scoppiettante del Napoli, che batte 5-0 il Palermo nei sedicesimi di finale di Coppa Italia. In campo per circa 75 minuti anche Giacomo Raspadori, autore di un’ottima prestazione e autore dell’assist per il primo gol di Ngonge.

Intervista a Giacomo Raspadori dopo Napoli Palermo di Coppa Italia

L’attaccante azzurro ha parlato al termine del match ai microfoni di SportMediaset, analizzando il match e in generale il prosieguo della stagione dei partenopei. Ecco quanto evidenziato:

“Stiamo costruendo una squadra vincente. Abbiamo fatto bene poiché avuto continuità in tutti i 90 minuti. Siamo consapevoli di essere una squadra forte e di dover lavorare come stiamo facendo. Queste sono partite insidiose e siamo stati bravi soprattutto per come l’abbiamo preparata. Sappiamo che possiamo far ancora meglio di questo”.

Parole importanti da parte di Raspadori, che fanno capire come quest’anno sia davvero cambiato il vento in casa Napoli.