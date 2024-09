Napoli, svelato cosa ha in mente Conte: l’intenzione è netta

La squadra partenopea questa sera sarà impegnata in Coppa Italia contro il Palermo, mister Conte ha le idee chiare su cosa fare.

In casa Napoli abbiamo assistito a un inizio di stagione tutto sommato positivo. Dopo l’esordio disastroso che ha visto gli azzurri perdere per 3-0 in casa dell’Hellas Verona, gli uomini di Conte hanno rialzato la testa con tre vittorie consecutive. Prima i successi casalinghi contro Bologna e Parma e poi il trionfo in casa del Cagliari hanno riportato il sorriso a Castel Volturno. Una ulteriore iniezione di fiducia è arrivata anche dal pareggio per 0-0 di sabato scorso in casa della Juventus. La prossima avversaria in campionato sarà il Monza, ma prima testa alla partita di Coppa Italia di questa sera.

Il Napoli infatti, alle ore 21:00, ospiterà allo stadio “Maradona” il Palermo, uscito vincitore dalla sfida contro il Parma nel turno precedente. La squadra di Conte dovrà essere brava a non sottovalutare gli avversari e affrontare la sfida con la giusta mentalità. Il Napoli in questa stagione non sarà impegnato in alcuna coppa europea e proprio per questo potrebbe sfruttare questa situazione a suo vantaggio per avanzare in Coppa Italia e in campionato. A questo riguardo, si legge nelle pagine di Tuttosport di oggi un piccolo retroscena su Conte e la sua squadra.

Napoli, Conte è sicuro: vuole Coppa Italia e campionato

Come riportato nelle pagine dell’edizione odierna di Tuttosport, per il Napoli la Coppa Italia rappresenta un obiettivo primario. Allo stesso tempo però Antonio Conte non vuole che questa competizione influisca sul rendimento dei suoi giocatori in Serie A. L’idea del tecnico è quindi chiara: vincere la Coppa Italia e provare a imporsi in campionato, con la squadra al momento in seconda posizione a quota 10 punti. Proprio per il motivo spiegato precedentemente, questa sera assisteremo a un ampio turnover rispetto alla sfida dello Juventus Stadium.

Saranno ben 9 i volti nuovi rispetto alla partita di sabato scorso, con la conferma del 4-2-3-1 visto contro la squadra di Thiago Motta. In porta ci sarà l’esordio dal primo minuto di Caprile, mentre la linea difensiva sarà composta da Mazzocchi e Spinazzola sulle fasce, con Juan Jesus e Rafa Marin schierati come difensori centrali. Davanti alla difesa verrà confermato Lobotka, affiancato dall’ex Brighton Billy Gilmour.

Anche in attacco ci saranno cambiamenti, con Kvara e Lukaku destinati alla panchina. Spazio dunque per Neres, Raspadori e Ngonge dietro all’unica punta Simeone. Molti cambi quindi per Conte, che cercherà di dare spazio anche a coloro che hanno raccolto meno minuti nel corso delle prime uscite stagionali. I big siederanno in panchina, pronti a subentrare nel caso ce ne fosse bisogno.