Napoli-Palermo, Spinazzola sicuro: “Stiamo migliorando, ecco cosa ci ha dato Conte”

Leonardo Spinazzola ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sportmediaset nel pre-partita del match contro il Palermo.

Napoli-Palermo è agli sgoccioli: un match importante per le ambizione degli azzurri che, non occupato in Europa, potrà concentrare le proprie energie sul campionato e sulla Coppa Italia. Un trofeo che manca dal 2020 a Napoli e che Antonio Conte non ha mai vinto da allenatore nè con sulla panchine dell’Inter nè, prima ancora, su quella della Juventus.

Nonostante il Napoli sia arrivato decimo nella passata stagione e abbia dovuto iniziare il suo percorso in Coppa Italia dai 32esimi di finale, il tabellone vedrà la vincente di Napoli-Palermo affrontare la Lazio di Marco Baroni. Una big che non ha nascosto le proprie ambizioni nelle coppe, anche in Europa League. Sul match di stasera, Leonardo Spinazzola ha parlato ai microfoni di Sportmediaset prima dell’incontro con il Palermo.

Spinazzola sicuro: “Ecco in cosa ci ha migliorati Conte”

Leonardo Spinazzola ha spiegato che gli azzurri stanno cercando in tutti i modi di seguire il proprio nuovo allenatore. Sulla preparazione al match contro il Palermo ha dichiarato: “Insidie? Non dobbiamo sottovalutare l’avversario. Sappiamo che è una grande squadra, ha giocatori che hanno giocato in Serie A e hanno un allenatore capace. L’abbiamo preparata bene“.

Dopo il tonfo di Verona, i partenopei sono cresciuti anche sul piano difensivo, ecco il commento di Spinazzola: “Fase difensiva? Stiamo migliorando piano piano. Stiamo lavorando per riuscire ad essere sempre più compatti difensivamente”. In merito agli interpreti del reparto difensivo, ha presentato l’esordiente Rafa Marin in questo modo: “Rafa Marin? In questi 3 mesi ha lavorato tanto. È una grande persona e giocatore: è un gran bel difensore e sicuramente farà bene“.