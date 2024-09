De Maggio si espone: “Occhio a questo calciatore”, possibile protagonista in Napoli-Palermo

Nella gara tra Napoli e Palermo di Coppa Italia potrebbe esserci un protagonista a sorpresa, ne è convinto Valter De Maggio.

Mancano poco alla sfida tra Napoli e Palermo, valevole per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. I partenopei guidati da Antonio Conte cercano l’accesso agli Ottavi di finale e per farlo è molto probabile che il tecnico si affidi a un ampio turnover.

Sicuramente ci saranno tanti cambi rispetto alla formazione andata in campo contro la Juventus in campionato, anche per dare spazio ai tanti calciatori presenti in rosa.

A tal proposito, il giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, Valter De Maggio si è esposto puntando su un calciatore in particolare, ovvero Alessio Zerbin. Ecco quanto evidenziato:

“Simone Inzaghi è bravissimo, ma nei momenti di difficoltà scende in campo Beppe Marotta. Conte invece non ha bisogno della balia, fa tutto da solo. Conte è un vincente, ma non ha l’obbligo di vincere. Deve provare a riportare il Napoli tra le prime quattro, poi se frega gli altri non lo so.

Palermo? Occhio al Palermo perché non credo Dionisi faccia chissà quanto turn over. Ngonge? Se non gioca Folorunsho faccio il nome di Zerbin, io non me ne dimentico di lui”.