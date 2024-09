Napoli, Sabatini consacra un big della squadra di Conte: parole commoventi

Un top del Napoli viene elogiato dal famosissimo dirigente, parole al miele per lui.

Il Napoli ha iniziato in maniera positiva la stagione e spera di continuarla al meglio con un filotto di vittorie visto che le prossime gare sono abbordabili per gli azzurri (sulla carta). A partire da giovedì con il Palermo, Antonio Conte punta fortemente nella Coppa Italia come competizione.

Giovedì i ragazzi di Conte scenderanno in campo per fare bella figura nel match tra Napoli e Palermo , sperando di passare. Intanto arrivano continui elogi per i giocatori di Conte, è il turno di Matteo Politano.

Sabatini consacra Politano, le sue parole

Walter Sabatini con una storia Instagram ha consacrato Matteo Politano come giocatore totale, queste le sue parole sull’esterno ex Sassuolo e Inter.

È molto più difficile avere miglioramenti significativi dal punto di vista tattico e del volume dai calciatori di talento piuttosto che da quelli basici non volendo essere irriverente la definizione, i giocatori di talento sono insofferenti alla tattica esasperata che costituisce per loro una sorta di freno inibitore e da sempre il talento soffre le distanze a velocità consistente ma, a questa osservazione, ammesso che sia accoglibile, si sta ribellando prepotentemente Matteo Politano, talento indiscutibile che da un po’di tempo sfida le distanze lunghe e non fa mai mancare la vera e dura disciplina tattica con rientri e recuperi prodigiosi senza mai rinunciare alle sue prerogative fatte di dissimulazioni, dribbling secchi e vincenti e tutto il suo funambolico repertorio che produce occasioni a ripetizione senza mai far mancare l’equilibrio, naturalmente lui beneficia della spinta rinnovata del Napoli che sta tornando al livello che gli compete. Il calcio è tutto ed il contrario di tutto.