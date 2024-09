Napoli-Garcia, Rongoni svela tutto: dichiarazioni nette

I partenopei ora stanno vivendo un momento positivo ma un anno fa la situazione era totalmente differente.

Il disastro dell’anno scorso è stato sulla bocca di tutti, ancora non si è raggiunto un punto fine per capire chi fosse il maggior responsabile, a pagare però è stato Rudi Garcia assieme al suo staff. Tra questi c’è stato Rongoni, che ha parlato della sua esperienza con i partenopei e di ciò che pensa dell’attuale Napoli di Antonio Conte.

Nella passata annata sembrava andasse tutto nel verso sbagliato, partendo dalla preparazione atletica sino alle prestazioni dei calciatori più dominanti fino a pochi mesi prima. Rongoni ha rivelato dei dettagli di ciò che succedeva negli allenamenti e in campo, oltre che dei particolari sul capitano del Napoli: Giovanni Di Lorenzo. L’esperienza Garcia è passata ma continua a riecheggiare nelle menti di alcuni tifosi.

“A Napoli è stata una bella esperienza” , parla Rongoni

Paolo Rongoni ha girato il mondo in veste di preparatore atletico. Nel 2014 è arrivato a Roma, per poi lasciare il club l’anno successivo, le sue esperienze sono proseguite a Marsiglia, dove è arrivato nel 2016, passando tre stagioni alla corte dei francesi. Rimane in Francia, quando nel 2019, sempre con Garcia in panchina, approda al Lione. Nel 2022 passa per una breve parentesi all’Al-Nassr, fino ad arrivare ad oggi, dove prende il posto di Francesco Sinatti, che ha collaborato prima con Sarri e poi con Spalletti per il reparto atletico.

A Napoli fu accolto in maniera positiva nonostante qualche notizia di troppo sugli infortuni che poi negli anni ha provato a spiegare. Rongoni è intervenuto ai microfoni di tuttomercatoweb per parlare della sua esperienza a Napoli nella passata stagione.

Che ricordo ha dell’esperienza al Napoli?

“E’ stata una bella esperienza, sappiamo come è andata lo scorso anno ma sono contento che siano ripartiti forte, gli auguro il meglio. Ha dei buoni atleti di base, che sono disposti a spingere e con buone qualità. Di Lorenzo ha veramente una grande gamba”.

Rudi Garcia ha avuto l’arduo compito di ereditare una squadra perfetta, la difficoltà principale infatti era cercare di fare meglio di quanto realizzato da Luciano Spalletti la stagione prima. Il tecnico francese ex Roma non solo non ci è riuscito ma ha fatto danni irreparabili vista poi com’è andata la stagione, disastri a detta dei tifosi partenopei anche sulle scelte dello staff. Non sarà ricordata in maniera positiva a Napoli la sua breve parentesi.