Gioca nel Palermo ma poteva essere del Napoli, l’ex agente svela: “È stato vicino”

Uno dei calciatori del Palermo poteva essere oggi al Napoli, a rivelarlo è il suo ex agente svelando come la trattativa fosse ben avviata.

Il Napoli si appresta a sfidare il Palermo nella gara valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Un match importante per gli azzurri di Antonio Conte, che hanno nella competizione nazionale uno degli obiettivi da perseguire in questa stagione senza coppe europee.

Di fronte ci saranno i rosanero allenati da Alessio Dionisi. Due ex calciatori del Napoli torneranno a calcare il campo dello stadio Maradona, ma ovviamente da avversari. Si tratta di Salvatore Sirigu, portiere che ha militato in azzurro nella prima parte della stagione 2022/23, ovvero quella dello scudetto. L’atro ex della gara è Roberto Insigne, fratello minore di Lorenzo.

Notizie Napoli, intervista all’ex agente di Baniya

Eppure gli ex della gara potevano essere addirittura tre. Si tratta di Ryyan Baniya, calciatore in passato accostato al Napoli, ma che oggi milita nel Palermo. A confermarlo è stato lo stesso ex agente del difensore, Giovanni Bia, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato:

“È vero, ci sono state delle chiacchiere con il Napoli, in passato interessava al club azzurro”.

Dopodiché Bia si è espresso sullo possibilità di vedere il Napoli lottare per lo scudetto: