Calciomercato, Adam Ounas ha trovato squadra: c’è una brutta notizia per il Napoli

Il calciomercato non si ferma mai, l’ex Napoli Adam Ounas ha trovato squadra, ma c’è una notizia che non farà piacere al club partenopeo.

Continua la preparazione del Napoli in vista della prossima gara, ovvero quella che vedrà la squadra di Antonio Conte affrontare il Palermo – formazione che milita in Serie B – al Maradona, per il match valido per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Molto probabile che l’allenatore azzurro opti per un ampio turnover, ma senza stravolgere l’intera squadra.

Dovrebbero quindi scendere in campo tanti calciatori che hanno avuto poco spazio fin qui in campionato. I tifosi si augurano di poter vedere in campo in particolare Rafa Marin, calciatore arrivato dal Real Madrid e sul quale ci sono grandissime aspettative per il futuro.

Ultimissime Napoli, l’ex Adam Ounas all’Olympiakos a parametro zero

Nonostante ciò, molti tifosi si attendevano anche l’acquisto di un ulteriore difensore. Uno dei nomi che poteva interessare era quello di Oumar Solet, centrale francese ex Salisburgo. Il classe 2000 si è svincolato, ma i partenopei hanno preferito non affondare il colpo, così il calciatore è ormai diretto all’Udinese a parametro zero. E proprio tanti calciatori a parametro zero stanno trovando squadra in questi giorni, ovvero dopo che la sessione estiva si è conclusa un po’ ovunque.

Tra i calciatori che hanno trovato squadra c’è anche l’ex Napoli, Adam Ounas. L’esterno offensivo franco-algerino ha infatti concluso la sua avventura al Lille, alternata da ottime prestazioni ma anche tanti infortuni. Tant’è che il club francese ha preferito non rinnovare il contratto e l’ha lasciato partire a parametro zero. Come riferisce su X il giornalista ed esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, adesso Ounas ha trovato una nuova squadra: si tratta dell’Olympiacos, storico e importante club in Grecia. L’accordo prevede un contratto di due anni: Ounas ha infatti firmato un biennale fino al 30 giugno 2026 ed è pronto per mettersi al servizio della sua nuova squadra.

La notizia del suo approdo all’Olympiakos non fa troppo piacere al Napoli. No, non c’entra nulla la destinazione, piuttosto la modalità del trasferimento. La società del presidente De Laurentiis, infatti, vantava una percentuale sul futuro trasferimento di Ounas dal Lille al suo prossimo club. L’essersi svincolato e accasato a parametro zero alla formazione greca, fa di fatto decadere questa clausola in favore dei partenopei, che così non otterranno vantaggi dal suo trasferimento. Ricordiamo che Adam Ounas fu ceduto nell’estate del 2022 al Lille – a un anno dalla scadenza del contratto – per 2,5 milioni più uno di bonus. Il Napoli contava di racimolare altri soldi tramite la clausola di rivendita, ma stavolta non sarà così.