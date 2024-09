Napoli, De Laurentiis può esultare: l’annuncio in diretta è una manna

I partenopei con Antonio Conte stanno avendo modo di esultare parecchio, un grido che si espande anche al di fuori dal campo per De Laurentiis in questi istanti.

Il Napoli dopo la sconfitta per 3-0 al Bentegodi contro il Verona si è saputo riprendere, con tre vittorie e un pareggio a reti inviolate all’Allianz Stadium di Torino contro la juventus. Un inizio inaspettato per la squadra di Antonio Conte, forse sopra le aspettative di tutti gli appassionati. Il tecnico leccese ha impartito la sua mentalità nel Napoli per cercare di scacciare il dna da provinciali.

Nelle ultime ore sono arrivati degli elogi importanti al presidente romano, elogi provenienti da un ex direttore sportivo della Serie A. Più precisamente della Salernitana: Walter Sabatini. Tra i due c’è sempre stato un bel rapporto, anche durante le sfide tra Napoli e Roma e tra Salernitana e Napoli ma le parole vanno oltre il rapporto. Sabatini elogia in maniera evidente il presidente Aurelio De Laurentiis per i risultati ottenuti e non solo…

“Il Napoli può vincere lo scudetto” Sabatini senza freni, e su Mazzocchi…

Walter Sabatini ha sempre nutrito una stima professionale nei riguardi della società sportiva calcio Napoli e del suo presidente da oltre 20 anni. Le parole da lui dette sono un toccasana per il presidente Aurelio De Laurentiis. Ha avuto modo anche di approfondire il discorso scudetto e parlare del reale valore di Pasquale Mazzocchi, esterno che ha vestito i colori granata e ha giocato anche sotto l’attento occhio di Sabatini.

Stando a quanto dichiarato da Walter Sabatini nell’intervista radio a Napoli Centrale, questi sono i suoi pensieri e le sue parole.

“Il Napoli con Conte ha avuto un’impennata dal punto di vista nervoso straordinaria oltre che tecnico tattica. Il Napoli è forte, con la classifica che si accorcia penso che si possa riproporre per il massimo obiettivo, anche se so che nella loro testa c’è la 9 Champions prima di tutto. Ma il calcio non è facilmente prevedibile, se continua a giocare così può ottenere risultati. Conte sarà stato uno stimolo forte per il mercato, ma a Napoli per fortuna si fa quello che dice De Laurentiis, perché ha conquistato grandi risultati in vent’anni.

Lukaku? Quando quelli come Lukaku fanno ciò che fanno con questo allenatore… è un po’ come quando Rudi Garcia mi chiese Gervinho che mi sembrò un dilettante. Sono andato a prenderlo perché insieme avevano vinto un campionato ed è stato spettacolare per un anno, faceva delle partite incredibili e non lo prendeva mai nessuno. L’anno dopo ho dovuto darlo via, perché era incostante e iniziava a rompere le palle. L’ho venduto in Cina e ho preso El Shaarawy e Perotti.

Infine parla anche di Pasquale Mazzocchi.

Mazzocchi? Con me ha fatto sei mesi straordinari, è forte ed è un ragazzo straordinario, educato, umile.