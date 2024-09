Mercato Napoli, De Maggio consiglia: “Vendete chi vi pare, ma portate questo calciatore”

Un possibile consiglio di calciomercato al Napoli, il giornalista Valter De Maggio propone un nome al club azzurro che farebbe felici tutti i tifosi.

Le prime cinque giornate di campionato hanno lanciato il Napoli di Antonio Conte immediatamente ai piani alti della classifica di Serie A. I partenopei sono stati grandi protagonisti della sessione estiva di calciomercato, il presidente Aurelio De Laurentiis non ha badato a spese per provare ad accontentare il suo allenatore e anche i risultati in campo si stanno iniziando a vedere.

Il secondo posto in classifica, alle spalle del Torino capolista, e davanti a formazioni come Juventus e Inter. Eppure, soprattutto dopo il cambio modulo passando dalla difesa a tre a quella a quattro, i margini di miglioramento per il Napoli sembrano essere tantissimi.

Ultimissime Calcio Napoli, De Maggio consiglia il ritorno di Kim

Stando a quanto riferito dal giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, Valter De Maggio, non solo dal punto di vista tattico, ma anche l’organico potrebbe essere migliorato facendo un acquisto che innalzerebbe il tasso tecnico, e soprattutto di personalità, della squadra. Ecco quanto evidenziato:

“Vendete chi volete, ma riportate al Napoli Kim! Immaginate a una coppia difensiva composta da lui e Buongiorno: forza, fisicità, tecnica e tanta personalità. Ovviamente sono consapevole che i costi oggi sono proibitivi, ma pensate a che coppia difensiva sarebbe”.

Kim Min-Jae, dopo una prima stagione complicata al Bayern Monaco, sta provando a rilanciarsi. Fin qui ha collezionato 4 presenze in Bundesliga, una in Champions League e una in Coppa di Germania.