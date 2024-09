L’Atalanta crolla con il Como: Gasperini già a -4 dal Napoli

Dopo il brutto ko subito dall’Atalanta contro il Como, il Napoli ah 4 punti di vantaggio sulla squadra bergamasca.

Dopo il rinvio a causa del maltempo, di fatto, la sfida tra l’Atalanta di Gian Piero Gasperini ed il Como di Cesc Fabregas si è finalmente disputata questa sera. Tuttavia, nonostante tutti i favori pronostici a propria disposizione, la ‘Dea’ è crollata nella seconda frazione di gara.

L’Atalanta era passata in vantaggio al 18’ con il bel gol realizzato al volo da Zappacosta, ma poi è cambiato tutto nel secondo tempo. Pronti, via ed il Como ha pareggiato con Strefezza. Dopo questa rete, di fatto, i comaschi hanno preso il largo con l’autogol di Kolasinac sul tiro di Paz e la rete siglata da Fadera. I nerazzurri hanno poi siglato con Lookman nei secondi finali il rigore del definitivo 2-3.Questo è un brutto ko per la squadra di Gasperini, visto che si è un po’ distaccata dalla zona Champions League.

Il Napoli ha già 4 punti di vantaggio sull’Atalanta: la sorpresa

La ‘Dea’, infatti, è dodicesima in classifica con sì tre soli punti di svantaggio dal quarto posto, ma con tantissime squadre davanti. Lo stesso Napoli, nonostante il ko rimediato a Verona nel primo turno di campionato, ha già ben 4 punti di vantaggio sull’Atalanta. Questo distacco, dopo appena cinque giornate, è davvero inaspettato, considerando da dove partivano queste due squadre.

Lo stesso Gian Piero Gasperini, esattamente a ‘DAZN’, ha sottolineato la preoccupazione per questa gara dei suoi: “Se sono preoccupato? Ovviamente, ho visto tanti giocatori svuotati”. Un altro dato che deve far riflettere il tecnico bergamasco è quello dei gol subito, visto che la ‘Dea’ ha la peggior difesa del campionato.