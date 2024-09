UFFICIALE – Infortunio Alex Meret: il risultato degli esami

Il Napoli ha comunicato il risultato degli esami a cui è stato sottoposto Alex Meret dopo l’infortunio in Juventus-Napoli

A due giorni dall’infortunio, Alex Meret si è sottoposto agli esami strumentali per capire effettivamente che il tipo di infortunio che lo terrà fuori ai box. Stando a quanto comunicato dal Napoli, il portiere “è stato sottoposto ad esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una distrazione di secondo grado al muscolo adduttore lungo della coscia sinistra”.

Il giocatore ha già cominciato l’iter riabilitativo, fa sapere il Napoli. Meret tornerà a disposizione con ogni probabilità solo dopo la sosta di ottobre, quindi salterà le prossime tre gare del Napoli. Il prossimo incontro sarà con il Palermo in Coppa Italia al Maradona. Successivamente, gli Azzurri affronteranno il Monza domenica 29 settembre, sempre in casa. E ancora, terza gara di fila in casa, la settima giornata di campionato contro il Como allo stadio Maradona, in programma il 4 ottobre alle ore 18:30.

Per queste prossime gare toccherà ad Elia Caprile difendere la porta del Napoli. Il portiere ha debuttato per la prima volta in una gara ufficiale in azzurro proprio contro la Juventus. Un match speciale, chiuso con porta inviolata.