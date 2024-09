Napoli, Conte spiazza su Meret: svelato un dettaglio incredibile

Antonio Conte durante la conferenza stampa post partita, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Alex Meret: ecco quanto svelato.

Dopo la roboante vittoria contro il Cagliari all’Unipol Domus per 4-0, gli azzurri hanno raggiunto la vetta, finora in solitaria, aspettando l’Inter, tuttora impegnata in trasferta a Monza. Il sorpasso ai danni della Juventus è avvenuto ed a meno di una settimana dal match dell’Allianz Stadium, la sfida sembra già accendersi.

Antonio Conte è rimasto soddisfatto per quanto fatto dal Napoli che, nonostante il risultato schiacciante, ha vissuto dei momenti in cui ha rischiato di subire gol. Grazie ad un super Alex Meret, gli azzurri hanno evitato più volte un pareggio che avrebbe complicato seriamente la partita. Sono 9 i punti in 4 partite ed è chiaro che il mister salentino può puntar forte sui suoi giocatori chiave. Proprio sul numero uno azzurro ha rilasciato alcune dichiarazioni, svelando un retroscena incredibile.

Conte su Meret: “Ho chiesto un miglioramento specifico, oggi aveva la febbre”

Nel post partita contro il Cagliari, Antonio Conte ha rilasciato alcune dichiarazioni proprio sul suo portiere che avrebbe ricevuto sicuramente il premio di migliore in campo se Lukaku non avesse servito due assist e segnato una rete. Nonostante ciò si è contraddistinto ed ha ricevuto i complimenti dal proprio allenatore: “Meret? Ha giocato con la febbre, sta dimostrando che è un portiere di livello. Lui è molto serio e composto. Gli ho chiesto anche un miglioramento di leadership, ovvero che doveva parlare di più e lo sta facendo. Sono contento che non abbiamo subito gol“.

Il tecnico leccese ha così svelato che nonostante non fosse al 100% fisicamente, l’estremo difensore azzurro ha dimostrato grande affidabilità e sembra stia facendo tesoro dei consigli del proprio mister. L’ex SPAL ha ottenuto già il secondo clean-sheet: dato non scontato visti i 48 gol subiti della passata stagione.