Infortunio Meret, tempi di recupero non brevi: quante partite salterà

L’infortunio di Alex Meret sembra essere più lungo del previsto: ecco quante partite salterà il portiere del Napoli

Si è fermato in tempo Alex Meret nel corso della partita tra Juventus e Napoli, ma non è bastato per evitare uno stop che potrebbe essere più lungo del previsto. Nel corso del match dell’Allianz Stadium, il portiere azzurro ha chiesto il cambio per un problema muscolare dopo una mezz’ora, costringendo Antonio Conte ad inserire Caprile a freddo.

Fortunatamente l’ex portiere di Bari ed Empoli è stato praticamente inoperoso per tutta la partita, non facendo assolutamente rimpiangere il suo compagno, che stava vivendo uni dei migliori periodi di forma della sua carriera. E lo stesso Caprile dovrà diventare protagonista anche delle prossime partite del Napoli, dato che prenderà stabilmente il posto di Meret per diverse settimane ancora.

Meret, l’infortunio non è breve: quali partite salterà

Questo perché il problema all’adduttore di Meret sembra costringerlo ad uno stop più prolungato. Nella giornata di oggi il portiere effettuerà gli esami di controllo e si avrà una diagnosi definitiva, ma già questa mattina hanno iniziato a circolare le prime ipotesi più concrete su quello che potrà essere il periodo in cui il primo portiere azzurro dovrà restare fermo ai box.

Stando a quanto viene riferito anche dal Corriere dello Sport questa mattina, Meret salterà sicuramente la partita di Coppa Italia contro il Palermo in programma giovedì prossimo, 26 settembre, alle 21 dal Maradona. Così come non ci sarà neanche solo 3 giorni più tardi, sempre in casa, con il Monza. Il Napoli sarà poi impegnato appena 5 giorni a seguire con il Como, ancora una volta al Maradona, e, con ogni probabilità, toccherà di nuovo a Caprile.

Le tre partite così ravvicinate non hanno dato una mano al portiere partenopeo, che dovrà guardarle dalla tribuna. Se tutto dovesse andare secondo i piani, il suo rientro è previsto per la partita del 20 ottobre alle 12.30 dal Castellani di Empoli, dopo la sosta per le nazionali. Molto probabile, infatti, che neanche Luciano Spalletti lo convochi per gli impegni degli azzurri, lasciandolo recuperare dall’infortunio per essere a disposizione del Napoli.

Non si dovranno forzare i tempi, anche perché gli azzurri sono attesi da un successivo mese e mezzo di fuoco. Dal 29 ottobre, gara contro il Milan a San Siro, seguiranno Atalanta, Inter, Roma, Torino e Lazio fino all’8 dicembre. Un calendario folle, nel quale servirà anche il miglior Meret a disposizione.