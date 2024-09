È stato vicino al Napoli, ora dovrà fermarsi per un intervento al cuore: l’annuncio shock

L’annuncio sull’ex obiettivo di mercato del Napoli lascia tutti senza parole: il calciatore è costretto a prolungare il suo stop per un problema legato al cuore.

Il Napoli ha trovato in Alessandro Buongiorno un vero e proprio leader su cui contare per il presente e per il futuro: il centrale, arrivato in estate dal Torino, rappresenta il colpo principe per quanto concerne il reparto arretrato e che va a sistemarsi in una zona di campo che a lungo è stata davvero delicata. Difatti, in molti vedono l’attuale difensore azzurro come sostituto di Kim Minjae, che in azzurro è riuscito a vincere uno Scudetto da protagonista nella stagione 2022 – 2023.

Nella scorsa stagione ha deluso largamente Natan (oggi in prestito alla Real Betis), inizialmente designato come erede del centrale ex Fenerbahce (passato al Bayern Monaco nell’estate del 2023). Il brasiliano, però, non era la prima scelta del club partenopeo, che aveva puntato fortemente su Kevin Danso. Alla fine, però, non se ne fece nulla, così come è trasformato in un nulla di fatto la trattativa per il suo passaggio alla Roma. Quest’ultimo è saltato per problemi legate alle visite mediche e l’annuncio delle scorse ore mette ulteriori ombre circa le condizioni di salute del difensore centrale di proprietà del Lens. Secondo quanto si apprende dalla stampa austriaca, sarà necessario un intervento chirurgico al cuore per il giocatore austriaco.

“Danso costretto a operarsi”, l’annuncio sull’ex obiettivo del Napoli è clamoroso

Kevin Danso dovrebbe sottoporsi a un intervento chirurgico al cuore per tornare in campo: la notizia è stata lanciata nelle scorse ore dal quotidiano austriaco Kleine Zeitung.

Il 26enne non è stato convocato per la gara di campionato contro il Rennes, dovendo sottoporsi ad ulteriori accertamenti prima di procedere con l’operazione. Il suo passaggio alla Roma era saltato in sede delle visite mediche per un’extrasistole ventricolare. L’austriaco si è poi sottoposto a ulteriori accertamenti per capire la natura del problema che lo ha allontanato dal club giallorosso, che a loro volta hanno evidenziato la presenza di cicatrici nel cuore. Il suo ritorno in campo avverrà non appena avrà superato l’intervento chirurgico.

Oltre che alla Roma, Kevin Danso è stato vicino al Napoli nell’estate del 2023: l’austriaco era il designato principale a sostituire Kim Minjae, ma alla fine il calciatore rinnovò con il Lens, club che tuttora detiene il suo cartellino.