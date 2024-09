Juve-Napoli, via libera ai napoletani: ecco il consiglio dell’avvocato

Dopo aver accolto la richiesta di accesso all’Allianz Stadium di un tifoso napoletano arriva il consiglio dell’avvocato a tutti i tifosi azzurri.

Come riportato delle scorse, gli avvocati Erich Grimaldi e Luca Rubinacci, che hanno impugnato il provvedimento del Prefetto di Torino che vietava la trasferta ai tifosi napoletani, hanno comunicato che il TAR Piemonte ha accolto la richiesta di misura cautelare urgente proposta nell’interesse di un tifoso napoletano che, con il proprio figlio, potrà dunque recarsi all’Allianz Stadium ad assistere alla partita nel settore ospiti.

Il TAR Piemonte ha quindi riconosciuto l’illegittimità del provvedimento adottato dal Prefetto di Torino, su parere del CASMS, con cui era stata vietata la trasferta ai soli tifosi residenti nella provincia di Napoli riconoscendo che il presupposto su cui il divieto si basava (gli scontri avvenuti a Cagliari), non giustificava l’adozione dell’improvvisa e gravosissima misura assunta. In attesa del comunicato della Procura di Torino l’avvocato Erich Grimaldi ha voluto mandare un consiglio ai tifosi napoletani.

L’avvocato Erich Grimaldi, esattamente ai microfoni ufficiali di ‘Radio CRC’, ha parlato del provvedimento del giudice riguardo alla presenza dei tifosi del Napoli all’Allianz Stadium cercando di fare chiarezza:

La lettura del provvedimento non è chiara. Nella motivazione, il giudice spiega perfettamente che non si può associare la trasferta di Cagliari con quella di Torino. Noi abbiamo fatto anche un’istanza alla prefettura per avere un nuovo comunicato. Mi sento di dire a coloro che sono a Torino potrebbero mandare un’email alla prefettura di Torino e fare un’estensione a questo provvedimento.