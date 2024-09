Juve-Napoli, il doppio ex si espone: “Perché Kvara può essere ancora più letale con Conte”

In vista di Juventus-Napoli, il doppio ex ha parlato anche di Khvicha Kvaratskhelia, rivelando un motivo per cui potrebbe risultare ancora più devastante con Conte

Fantasia, estro, tecnica, gol. Khvicha Kvaratskhelia è questo e molto altro. L’attaccante georgiano è partito benissimo in stagione con 2 gol 2 assist nelle prime 4 partite di campionato. Bologna e Cagliari sono state, fin qui, le sue vittime, e il 77 non ha intenzione di fermarsi. Alla Juventus ha fatto già male in passato, indimenticabile la sua prestazione nel 5-1 nell’anno dello Scudetto, mentre a Torino non ha ancora brillato.

Quella di questo pomeriggio potrebbe essere la giusta occasione per diventare ancora una volta determinante, anche nei big match, in una trasferta così difficile. Antonio Conte ha puntato fortemente su di lui, lo ha voluto trattenere ad ogni costo e per ora le aspettative sono state ripagate. Per riuscire a puntare nuovamente al sogno Scudetto, Kvara dovrà dire la sua anche all’Allianz Stadium.

Kvaratskhelia da urlo, il commento di Giaccherini esalta il georgiano

A parlare di Kvara è stato un doppio ex della partita come Emanuele Giaccherini. L’ex calciatore, ora telecronista talent a DAZN ha parlato ai microfoni di Tuttosport e, tra i temi trattati, si è concentrato anche sul fuoriclasse georgiano. Già in estate era stato protagonista in un video in cui definiva Khvicha il miglior giocatore della Serie A e con il passare delle settimane l’opinione è solo migliorata.

A Torino ci sarà un Napoli affamato, feroce, che ha voglia di stupire. Tatticamente cerca di recuperare palla molto in alto, riaggredendo subito e rispetto al passato tiene più stretti Kvaratskhelia e Politano. Questo può esaltare Kvara, per me uno dei migliori giocatori della Serie A. Spende meno energie e può essere decisivo al tiro e nel passaggio.

Un’investitura nei confronti del 77 azzurro, che è pronto a caricarsi sulle spalle il Napoli e a trascinarlo anche nella difficilissima trasferta juventina.