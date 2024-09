Juve-Napoli, Conte cambia la formazione: ci può essere un escluso a sorpresa

Antonio Conte sta valutando un cambio di formazione per Juve-Napoli: spunta l’ipotesi di un escluso eccellente a sorpresa dalla partita

Mancano sempre meno ore all’attesissima sfida tra Juventus e Napoli in programma questo pomeriggio alle 18 dall’Allianz Stadium. Dal match di Torino, non privo di polemiche già alla vigilia, potrebbe uscir fuori il nome dell’anti Inter. E’ vero, è prestissimo, siamo solo alla quinta giornata e ne mancheranno altre 33 per la chiusura del campionato, ma a livello umorale questa sfida potrà dire comunque tanto.

Da una parte ci sarà la nuovissima Juve di Thiago Motta, che in campionato non vince e non segna dal 26 agosto contro il Verona. Mentre dall’altra ci sarà un altrettanto rinnovato Napoli dell’ex Antonio Conte, che è tornato a vincere 3 partite consecutive dopo 1 anno e mezzo. La miglior difesa della Serie A, contro il miglior attacco (con l’Inter) il giorno prima del super derby di Milano che avrà un’altra posta in palio pesantissima.

Conte pensa al cambio modulo: possibile esclusione eccellente

La Juve vuole far valere gli investimenti milionari di questa estate, ribadendo a tutti di essere una delle candidate e, forse, favorite alla vittoria dello Scudetto. Il successo in Champions League ha risvegliato gli animi dei tifosi bianconeri, che non hanno intenzione di assistere ad un’altra stagione deludente, non dopo quanto speso in estate. Il Napoli, invece, deve rialzarsi dopo il pessimo decimo posto dello scorso anno e con Conte vuole far capire di esserci in pieno nella lotta al titolo, che resta comunque difficilissima.

Con un’intera settimana di lavoro alle spalle, senza gare europee nel mezzo, Conte ha provato diverse soluzioni per il suo Napoli. Finalmente il tecnico leccese ha avuto tutta la squadra a disposizione, nuovi arrivi compresi, e proprio per questa ragione ha iniziato a valutare delle alternative rispetto al 3-4-2-1 visto fin qui in stagione. L’idea tattica ha fin qui dato i suoi frutti, come si è potuto vedere con Bologna, Parma e Cagliari, ma l’imprevedibilità potrà essere un’altra delle arme del mister pugliese.

Secondo le ultime indiscrezioni provenienti da Castel Volturno, infatti, Conte starebbe valutando anche un ritorno alle origini con un 3-5-2 o addirittura un passaggio alla difesa quattro e dunque un 4-3-3. Nel primo scenario verrebbe confermato il classico assetto difensivo, ma a farne le spese potrebbe essere più Politano di Mazzocchi, con McTominay che partirebbe titolare. Kvara agirebbe nel ruolo di seconda punta come nella Georgia.

Nel piano B, invece, sarebbe proprio l’esterno campano a sedersi in panchina, con Di Lorenzo che tornerebbe a fare da terzino e lo scozzese che andrebbe sempre al fianco di Lobotka. In quel caso sarebbe confermatissimo il tridente già visto in queste settimane, solo ancora più avanzato verso l’area avversaria. Ipotesi che stuzzicano anche i tifosi a poche ore dalla partita e che aumentano l’hype intorno al big match.