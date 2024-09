Caos Juve-Napoli, nuovo ribaltone: arriva il via libera

In attesa dell’inizio del match tra la Juve ed il Napoli, per tifosi azzurri bisogna registrare un’importante novità.

Finalmente, è arrivato il giorno della sfida tra la Juventus di Thiago Motta ed il Napoli di Thiago Motta. Questo pomeriggio, esattamente alle ore 18.00, queste due squadre scenderanno in campo all’Allianz Stadium per dare il via al primo big match di questo quinto turno di campionato.

Oltre a Juve-Napoli, infatti, in calendario c’è anche il derby meneghino tra l’Inter di Simone Inzaghi ed il Milan di Paulo Fonseca. Tuttavia, proprio in questi minuti, bisogna registrare un nuovo ribaltone che riguarda la sfida tra la ‘Vecchia Signora’ ed il club partenopeo.

Il TAR Piemonte ha accolto l’instanza di un tifoso del Napoli: via libera ai tifosi azzurro allo Stadium

Come riportato da ‘Il Mattino’, infatti, gli avvocati che hanno impugnato il provvedimento del Prefetto di Torino (ovvero Erich Grimaldi e Luca Rubinacci), hanno annunciato che il TAR del Piemonte ha accolto la richiesta di misura cautelare domandata in favore di un sostenitore partenopeo. Quest’ultimo, di fatto, potrà recarsi all’Allianz Stadium con suo figlio e guardare i match tra Juve e Napoli nel settore ospiti dell’impianto sportivo piemontese.

Il TAR del Piemonte, dunque, ha evidenziato l’illegittimità del provvedimento della Prefettura di Torino (preso dopo l’istanza arrivata dal CASMS) di vietare la trasferta nel capoluogo piemontese ai soli residenti della provincia di Napoli. Il rimborso ai tifosi azzurri, a questo punto, non arriverà, visto che non ne hanno più diritto.