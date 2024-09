Thiago Motta allenatore del Napoli: la verità dietro al suo “no”

Tutta la verità dietro al secco no di Thiago Motta al Napoli: ecco il retroscena con Aurelio De Laurentiis

Nella conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Napoli, Thiago Motta ha rilasciato un commento sulla sua vicinanza alla panchina azzurra. E in un contesto così concitato, a poche ore dal big match, proviamo a fare chiarezza in merito al suo ‘no’.

Un no secco, senza argomentazioni. Così Thiago Motta ha risposto alla domanda del giornalista in sala stampa “Ha mai avuto la possibilità di allenare il Napoli?”. Dalle corde vocali del mister è arrivato un deciso “no“. In realtà, il tecnico della Juventus era uno degli accreditati a diventare un nuovo mister azzurro in passato, dopo l’addio di Luciano Spalletti. All’epoca dei fatti, Aurelio De Laurentiis aveva una lista di diversi allenatori papabili per la panchina del Napoli, fino ad arrivare al sì di Rudi Garcia. Una scelta che non ha portato particolarmente fortuna al club.

Il presidente e imprenditore cinematografico, in una conferenza fiume a febbraio rivelò che ci furono contatti diretti con l’allenatore italo-brasiliano, ma che questo rifiutò perché aveva fiutato la possibilità di allenare un’altra squadra. E non era la Juventus.

Thiago Motta e la conversazione con De Laurentiis: il Napoli lo voleva post-Spalletti

Che secondo Thiago Motta non ci sia stata mai la possibilità di allenare il Napoli, sarà anche vero. Ma i contatti tra il tecnico e la società azzurra ci sono stati nel 2023, prima che De Laurentiis virasse su Rudi Garcia.

Il numero uno del club partenopeo rivelò che ebbe con il tecnico italo-brasiliano una “conversazione di sei ore a Roma”. Ma in quell’occasione Thiago Motta fece intendere a De Laurentiis che non avrebbe scelto Napoli nel suo futuro immediato: “Mi disse che puntava ad allenare squadre fuori dall’Italia di cui non farò il nome”. Sulle sue tracce, ci sarebbe stato il PSG, per un graditissimo ritorno. Alla fine, il mister è rimasto un altro anno al Bologna, dov’è riuscito ad imporsi come sorpresa del campionato italiano, fino a conquistare la qualificazione in Champions League. I suoi risultati hanno convinto così Giuntoli, che l’ha portato alla Juventus per il post-Allegri. Una rivoluzione bianconera.

Dunque, per un momento le strade tra Napoli e Thiago Motta si sono incrociate. Le parti si sono sfiorate, per poi prendere direzioni completamente opposte. E ora, anche grazie a quel no del mister, De Laurentiis può serenamente affidarsi alla scelta Antonio Conte, che sta guidando un nuovo Napoli tutto da scoprire.