Napoli, l’annuncio della giovane promessa fa ben sperare: salti di gioia per De Laurentiis

In casa Napoli, in attesa della sfida contro la Juve, bisogna registrare l’annuncio di una giovane promessa che ha fatto piacere a De Laurentiis.

Dopo i disastri compiuti nella gestione post scudetto, Aurelio De Laurentiis ha deciso di compiere una nuova rivoluzione nel suo Napoli. Il patron partenopeo, infatti, ha prima ingaggiato Manna come nuovo direttore sportivo e poi ha convinto Antonio Conte a diventare il nuovo allenatore azzurro.

Anche nella successiva campagna acquisti, di fatto, il presidente azzurro si è messo tantissimo, come dimostrato i circa 150 milioni di euro investiti. Queste scelte, almeno per il momento, stanno premiando Aurelio De Laurentiis, il quale può esultare anche per l’annuncio di una giovane promessa.

Antonio Vergara: “Vincere lo scudetto con il Napoli sarebbe un sogno”

Antonio Vergara, giocatore della Reggiana ma di proprietà del Napoli, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni ufficiali di ‘Chiamarsi Bomber’: “Cosa scelgo tra scudetto e la Nazionale? Lo scudetto, sarebbe un sogno vincerlo con il Napoli”.

Il classe 2003, e MVP del mese di agosto del campionato di Serie B, ha poi concluso il suo intervento: “Cosa ruberei ai campioni del Napoli? A Kvara il dribbling: lui è folle ed imprevedibile. Ad Osimhen la velocità. Poi c’era Zielinski, il quale era uno dei più forti: sembrava che non facesse nulla, ma in realtà riusciva a fare tutto”. Queste parole di Vergara, soprattutto quelle sullo scudetto, avranno fatto ovviamente piacere allo stesso Aurelio De Laurentiis.