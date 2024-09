Juve-Napoli, Conte punta il 3-5-2: dubbio su Politano, il piano per McTominay

Antonio Conte studia la migliore formazione possibile da schierare contro la Juventus: spunta l’idea 3-5-2, il piano per Politano e McTominay.

Juve-Napoli si avvicina e con essa anche le decisioni di formazioni di Antonio Conte che sta studiando la migliore formazione possibile per affrontare la Vecchia Signora. L’idea del tecnico azzurro è quella di dare maggiore equilibrio alla formazione titolare, andando ad inserire giocatori in grado di dare supporto ad entrambe le fasi di gioco, ed in particolare a quella difensiva.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’idea di Conte è quella di lanciare un 3-5-2 in quel di Torino: Scott McTominay sarà la carta da giocare per provare a rimpolpare il centrocampo e supportare Lobotka ed Anguissa. Una mediana inedita che, con le giuste condizioni, potrebbe rappresentare un’alternativa importante per tutta la stagione, al netto di quella che possa essere la funzione di Billy Gilmour a gara in corso e non solo.

In avanti la presenza di Romelu Lukaku è imprescindibile, con Kvaratskhelia che andrebbe a supportarlo per un duo che proverà a scardinare la difesa bianconera. Poi ci sono i dubbi sugli esterni, lì dove il calcio di Conte si sviluppa e lì dove potrebbe lo stesso Conte trovare altre soluzioni inedite.

Juve-Napoli, Conte studia la mossa per Politano

Su Matteo Politano ci sono altre riflessioni che l’allenatore sta valutando: l’attaccante potrebbe essere dirottato sulla corsia destra, cosi da dare maggiore spinta e non perdere energia in fase offensiva. C’è da considerare, però, anche l’eventualità che Conte possa decidere di optare per una soluzione più abbottonata, scegliendo quindi Mazzocchi per dare maggiore copertura.

Molto dipenderà, dunque, da come Conte vorrà approcciarsi alla partita e che tipo di propensione vorrà dare alla squadra contro una Juventus che in campionato non ha ancora subito un gol. Certo, i bianconeri cercano la vittoria che manca da due partite, così come il gol, ma al tempo stesso in casa Napoli è ormai ben chiaro quanto sia importante non fermare e proseguire una striscia di risultati utili consecutivi.