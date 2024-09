Napoli, svelato il nuovo obiettivo degli uomini di Conte: è tutto ufficiale

Prima del match di sabato contro la Juve, è stato svelato il nuovo obiettivo del Napoli guidato da Antonio Conte.

Dopo aver battuto il Cagliari di Davide Nicola con un nettissimo 0-4, il Napoli si sta preparando per sfidare la sua più acerrima rivale: la Juventus. Sabato prossimo, infatti, gli azzurri scenderanno in campo all’Allianz Stadium per giocare contro la squadra guidata da Thiago Motta.

Questa gara contro la Juve, di fatto, per il Napoli potrebbe dire molto sul prosieguo della sua stagione. In caso di un risultato positivo, infatti, il team partenopeo darebbe un grosso segnale all’intero campionato di Serie A. Nel frattempo, proprio prima del match contro la ‘Vecchia Signora’, è stato svelato il nuovo obiettivo della squadra di Antonio Conte.

Il Napoli con la Juve potrebbe tornare a vincere quattro gare consecutive: il dato è ufficiale

Come riportato da ‘OptaPaolo’, in caso di successo contro la Juve, il Napoli tornerebbe a vincere ben quattro partite consecutive dopo la bellezza di quasi due anni. L’ultima volta, com’è facile immaginare, è capitano nella stagione dello scudetto: ovvero nei mesi di gennaio e di febbraio del 2023.

Dopo aver raggiunto domenica scorsa l’obiettivo di tornare a vincere tre partite, dunque, il Napoli contro la Juve potrebbe tornare a fare ‘poker’. Tuttavia, così come affermato dallo stesso Conte in conferenza stampa, il vero obiettivo degli azzurri contro la ‘Vecchia Signora’ sarà quello di fare un importante segno di continuità.