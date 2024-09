Juve-Napoli, onda azzurra a Torino: il numero sui tifosi ospiti è incredibile

Il Napoli si appresta ad affrontare la Juventus nella prossima sfida di campionato: tanti i tifosi azzurri che saranno presenti all’Allianz Stadium per sostenere gli uomini di Antonio Conte.

È ormai scattato il countdown per la sfida di sabato pomeriggio, quando il Napoli sfiderà la Juventus all’Allianz Stadium. Il fischio d’inizio della partita è previsto alle ore 18:00 e in città cresce l’attesa per una sfida che ha, da sempre, un sapore particolare. Per la classifica, solamente alla quinta giornata, non può dire sicuramente tantissimo, ma un eventuale risultato positivo darebbe un segnale importante alla controparte e agli altri competitors.

Per un’occasione del genere, serve tutto il supporto del caso: a tal proposito, i tifosi del Napoli sembrano rispondere presente: i tagliandi per il settore ospiti sono andati sold out poche ore dopo la messa in vendita (ancor prima della comunicazione della data e dell’orario preciso del fischio d’inizio, ndr) e in queste ore trapelano le stime più esatte in merito al numero di supporters azzurri che saranno presenti all’impianto torinese che canteranno e inciteranno i propri beniamini. Il numero di tifosi ospiti che sarà presente a Torino è di oltre le duemila presenze: un dato indicativo anche circa l’entusiasmo ritrovato in casa azzurra.

Ultime notizie SSC Napoli, più di duemila tifosi azzurri all’Allianz Stadium

Quanti tifosi della SSC Napoli saranno presenti all’Allianz Stadium, per sostenere gli uomini di mister Antonio Conte, nell’importantissima sfida contro la Juventus di sabato pomeriggio? A fare il punto della situazione è l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, secondo cui saranno ben 2200 le presenze nel settore ospiti dell’impianto torinese.

“Settore ospiti sold out da agosto, tutti i biglietti acquistati prima di conoscere data e orario della sfida con la Juve a Torino”, si legge sul quotidiano. Una notizia che sicuramente farà felice sia Antonio Conte che i suoi calciatori, che potranno contare sul calore del tifo dei propri sostenitori. Da ricordare, inoltre, che la trasferta in terra torinese sarà messa sotto la lente d’ingrandimento, in seguito a quanto accaduto domenica scorsa alla Domus Arena di Cagliari. Il giudice sportivo, oltre a una sanzione, ha diffidato sia i rossoblù che il club del presidente Aurelio De Laurentiis: in caso di nuove infrazioni, sono previsti provvedimenti più aspri da parte della giustizia sportiva, che terrà particolarmente d’occhio il comportamento dei tifosi azzurri nel pomeriggio di sabato.