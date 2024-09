Dal Napoli al Milan, il colpo cambia tutto: spunta la data decisiva

Svelata la possibile nuova destinazione per il tecnico, la notizia spiazza i tifosi: vicino il matrimonio in rossonero.

Il Napoli si gode tre vittorie consecutive in campionato, arrivate in risposta al disastroso esordio con il Verona. I ragazzi di Antonio Conte, complice la fine del mercato che ha regalato nuovi e importanti innesti, hanno dimostrato subito grande forza. Proprio il calciomercato sta ritornando a far discutere i tifosi, scatenati dopo l’ultima indiscrezione: in seguito all’esperienza in terra partenopea, l’allenatore è pronto a vestirsi di rossonero. Il matrimonio potrebbe essere ufficializzato nei prossimi giorni, svelata la data decisiva.

Milan su Sarri per il dopo Fonseca, le ultime

Nelle prossime ore il Milan potrebbe sollevare Paulo Fonseca dall’incarico. A decidere il futuro dell’ex allenatore della Roma sarà il derby contro l’Inter, di scena questa domenica alle ore 20:45. In caso di risultato deludente o prestazione poco convincente, a prendere il posto del portoghese potrebbe essere un ex Napoli, vale a dire Maurizio Sarri. Questo quanto rivelato quest’oggi da Valter De Maggio a Radio Kiss Kiss Napoli:

“Il Milan potrebbe esonerare Fonseca perché vorrebbe che il nuovo allenatore sarebbe Maurizio Sarri. Da monitorare ciò che sta accadendo a Milano. Dopo un vertice tenutosi tra i dirigenti si starebbe pensando all’esonero per prendere subito l’ex Napoli”.

Una vera e propria bomba di mercato che coinvolge indirettamente gli azzurri, che sotto la guida del tecnico toscano hanno scritto una pagina di storia indimenticabile. Dopo il mancato trasferimento nella Milano rossonera nel lontano 2015 – quando si registrò l’approdo alle pendici del Vesuvio – ecco che Sarri potrebbe vedere finalmente concretizzarsi il matrimonio.

L’allenatore osserva dall’esterno le vicende del club di Via Aldo Rossi, attendendo una chiamata che potrebbe svoltare il suo futuro. Il 65enne è il preferito della dirigenza meneghina, ma c’è da considerare il fattore tempo: le squadre allenate dall’ex Lazio hanno bisogno di una delicata preparazione che permetta di assimilare concetti ben precisi.

Un tecnico maniacale come Sarri potrebbe rifiutare la candidatura proprio per un simile fattore, ma i tempi sono ancora prematuri. L’unica sicurezza è rappresentata dal gradimento da parte del Milan nei suoi confronti, che potrebbe trasformarsi in qualcosa di più importante nei prossimi giorni. Dopo il ritorno da ex al Maradona ecco che l’allenatore, riuscito a far innamorare tutti i tifosi durante la propria esperienza all’ombra del Vesuvio, potrebbe tornare per l’ennesima volta, ma con indosso la tuta rossonera.