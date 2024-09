Juventus-Napoli, clamoroso dato su Conte contro i bianconeri: perché condizionerà la sua partita

Juventus-Napoli, rispunta un clamoroso dato su Antonio Conte contro i bianconeri: ecco perché potrebbe condizionarlo

Quella di sabato non sarà una partita qualunque, né per Antonio Conte, né per i tifosi del Napoli. La gara contro la Juventus è sempre una delle più sentite di tutto l’anno per la storica rivalità tra i due club. Negli ultimi anni gli azzurri si sono tolti parecchie soddisfazioni contro i bianconeri. Negli ultimi 10 precedenti, infatti, i partenopei hanno vinto per 6 volte (di cui una ai rigori nella finale di Coppa Italia), hanno perso in 3 circostanze e hanno trovato per una sola volta il pareggio.

Di queste 10 sfide, 4 sono state giocate all’Allianz Stadium ed il Napoli ha ottenuto solamente un successo, nell’anno dello Scudetto, con il gol di Raspadori nel finale. Le altre 3 partite sono equivalse ai sopracitati successi bianconeri. Questo vuol dire che al Maradona la Juve non vince dal marzo del 2019, mentre in casa è sicuramente un osso molto più duro da espugnare.

Conte, male contro la Juventus: spunta un dato incredibile sullo Stadium

Vincere a Torino non è mai stato facile per gli azzurri. Da quando l’impianto è passato alla denominazione Juventus Stadium e Allianz Stadium, e dunque di proprietà del club, il Napoli ha vinto solamente 2 volte: il gol di Koulibaly storico nell’anno dei 91 punti e, come detto, l’anno dello scudetto con la rete di Raspadori. Vincere in casa della Juve, dunque, è sinonimo di un’annata magica, a prescindere da come sia andata a finire.

E di magia ne vivrà molta anche Antonio Conte, che ha già affrontato la Juventus da ex. Il dato emerso in queste ore, però, fa riflettere. Non tutti infatti ricordano, che nei suoi precedenti sulla panchina dell’Inter, il tecnico leccese è tornato allo Juventus/Allianz Stadium senza pubblico. Nella stagione 2019-2020, Juventus-Inter si giocò l’8 marzo 2020 a meno di 24 ore dal lockdown nazionale per Covid. Fu una delle prime partite senza tifosi e, l’ultima prima dell’interruzione del campionato.

Un anno più tardi, nel maggio del 2021, si giocò ancora senza pubblico. Anche in quella circostanza, come nella precedente, la Juventus ebbe la meglio su Conte, che non ha quindi mai vinto da ex allo Stadium. Sabato, dunque, il tecnico leccese tornerà per la prima volta nello stadio che lo ha reso grande, con i tifosi della Juventus che si schiereranno con o contro di lui.

Un clima surreale e con dei precedenti che non entusiasmano i tifosi del Napoli. Questo perché in 8 partite giocate da Conte contro la Juve, è arrivata una sola vittoria nel gennaio del 2021 in un 2-0 con l’Inter firmato Vidal e Barella. Poi un solo pareggio e ben 6 sconfitte. Un trend che proverà ad essere ribaltato proprio da sabato.