Juve, non solo Gatti a rischio: altri due bianconeri verso il forfait contro il Napoli

Tutte le ultime novità in casa Juve in vista della prossima partita del campionato di Serie A contro il Napoli: Gatti è a rischio, ma ci sono altri due bianconeri che vanno verso il forfait.

La prossima è certamente una sfida non banale, sia per Antonio Conte che per il Napoli stesso. Sabato pomeriggio, gli azzurri saranno impegnati All’Allianz Stadium contro la Juventus. Un match che, alla quinta giornata, può dare indicazioni minime sulla classifica ma che può condizionare in maniera concreta sul prosieguo della stagione. Entrambe le compagini sono riconosciute quasi all’unanimità, alla vigilia della stagione in corso, come possibili pretendenti allo Scudetto e la possibilità comune di poter dare una spallata all’atra compagine è un segnale non da sottovalutare.

Se per il Napoli sono previste poche novità di formazione, con gli undici titolari di Cagliari pronti a scendere con ogni probabilità nuovamente in campo dal 1′ anche contro bianconeri, più di qualche dubbio c’è per Thiago Motta, che ha abituato in queste prime uscite stagionali comunque a sorprendere. Si attendono novità sulle condizioni di Federico Gatti, mentre appare praticamente certa l’assenza di Conceicao e di un altro ex della partita come Arkadiusz Milik.

Verso Juve-Napoli, tutte le ultime in casa bianconera

Dopo la vittoria per 3-1 all’esordio della UEFA Champions League, contro il PSV Eindhoven, la Juventus ora guarda alla prossima sfida di campionato contro il Napoli.

Per quanto riguarda Federico Gatti, Thiago Motta è apparso discretamente tranquillo nel post match di martedì pomeriggio, anche se le prossime ore saranno indicative per scongiurare, dal punto di vista della Vecchia Signora, un’assenza che sarebbe pesante.

Discorso diverso, invece, per Conceicao e Milik: i due saranno, con ogni probabilità, out dai convocati per la sfida contro il Napoli e puntano alla partita contro il Genoa.

News SSC Napoli, le novità in vista del match contro la Juventus

Tornando al Napoli, invece, sono previste poche novità rispetto all’ultima partita contro il Cagliari: soliti ballottaggi (Olivera – Spinazzola e Politano – Neres) e, soprattutto, appare probabile che Antonio Conte punti, almeno dal 1′, sul 3-4-2-1, malgrado le voci insistenti sul possibile cambio di modulo.

Ogni dubbio, ovviamente, andrà sciolto a ridosso della sfida di sabato dell’Allianz Stadium e non sono escluse sorprese da parte di Antonio Conte e, soprattutto, di Thiago Motta che, anche in seguito alle fatiche di Champions League, potrebbe rivedere qualcosa nelle sue scelte.