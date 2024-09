Juve-Napoli, Thiago Motta avvisa Conte è avvisato: il messaggio è chiaro

In attesa della sfida di sabato prossimo, la Juventus di Thiago Motta ha mandato un messaggio chiaro al Napoli di Conte.

Dopo aver battuto il Parma prima della sosta, il Napoli ha sconfitto anche il Cagliari di Davide Nicola. Gli azzurri hanno sì vinto per 0-4, ma hanno sofferto un bel po’ prima di strappare il largo e prendere tre punti fondamentali per il prosieguo della loro stagione. Lo stesso Antonio Conte, infatti, ha sottolineato di come la sua squadra sia riuscita a ‘sporcarsi le mani’.

Il Napoli, dunque, è già al secondo posto, ma adesso ha di fronte a sé che potrebbe dire davvero molto sui ‘reali’ obiettivi del team partenopeo. Sabato prossimo infatti, gli azzurri saranno di scena all’Allianz Stadium per sfidare la Juventus di Thiago Motta. Proprio quest’ultimo, di fatto, ha già mandato un messaggio allo stesso Antonio Conte.

Juve-Napoli, i bianconeri si sono allenati anche il giorno dopo alla sfida di Champions contro il PSV

Come riportato dal portale ‘bianconeranews’, nonostante la gara di Champions League giocata e vinta ieri contro il PSV Eindhoven, Thiago Motta non ha infatti riposare i suoi uomini. La Juventus, di fatto, si allenata anche quest’oggi al Training Center, dove chi ha giocato contro il team olandese (anche chi è subentrato) ha svolto una semplice seduta di scarico.

Mentre chi non è sceso in campo si è allenato sul possesso palla, lavoro sulla parte atletica e svolto anche una partitella. La Juventus, dunque, riprenderà ad allenarsi domani mattina, dove anche chi ha giocato contro il PSV Eindhoven disputerà tutto l’allenamento. Questa scelta di Thiago Motta di non concedere nessun giorno di riposo, seppur dopo un successo per 3-1, è un segnale ‘chiaro’ per lo stesso Napoli di Antonio Conte.

Dopo aver pareggiato con Empoli e Roma, di fatto, la Juventus ha tutta l’intenzione di battere la squadra azzurra sabato prossimo sia per dare una risposta alle critiche che per tornare nelle posizioni altissime della classifica del campionato di Serie A. Il Napoli, infatti, ha sopravanzato i bianconeri, visto che si trova da solo al secondo posto dietro la sorprendente Udinese.

La gara dell’Allianz Stadium, dunque, sarà davvero fondamentale per le sorti dell’intero campionato. Anche perché il giorno successivo è in programma un altro scontro diretto importantissimo per la Serie A di quest’anno, ovvero il derby tra l’Inter di Simone Inzaghi campione d’Italia in carica ed il Milan di Fonseca (che con i nerazzurri si gioca il posto).