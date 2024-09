Lukaku ha già scelto la sua pizza preferita: ecco per cosa va matto

Romelu Lukaku ha scelto la sua pizza napoletana preferita: il curioso retroscena dopo Cagliari-Napoli

Pochi giorni a Napoli e sta scoprendo nuovi gusti e nuovi sapori. Certo, Romelu Lukaku oramai da anni gira l’Italia e sa benissimo che pizza e pasta sono prodotti tipici, ma finalmente per questa e le prossime stagioni avrà modo di assaporare meglio alcuni dei prodotti migliori del nostro Paese.

A seguito del match vinto quattro a zero a Cagliari, la squadra è atterrata a Capodichino verso le 23:30. I giocatori hanno avuto tempo e modo di raggiungere alcune mete per andare a mangiare qualcosa e festeggiare il successo (e il primato in classifica per una notte). Lukaku, ad esempio, si è recato dalla pizzeria Diego Vitagliano a Pozzuoli assieme ad Alex Meret e il proprietario ha svelato a Radio Kiss Kiss Napoli alcuni retroscena della serata: “Ha mangiato una bufalina al salame anche perché lo chef del Napoli, che è amico mio, mi dice di non esagerare (ride ndr). Romelu è educatissimo, parla molto bene l’italiano, è di una gentilezza unica”.

Poi Vitagliano ha proseguito: “Dedicherò una pizza a Lukaku, la pizza Big Rom, e la farò sicuramente con il salame perché lui ne va matto“. Già altre pizzerie hanno ideato e sviluppato le proprie pizze Big Rom. Napoli non si smentisce mai.