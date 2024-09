Bordate contro Conte e Lukaku: “Rabbrividisco. Napoli inguardabile per un’ora”

Napoli preso ancora di mira: Romelu Lukaku e Antonio Conte attaccati duramente, ecco che cosa non è piaciuto

La prestazione del Napoli a Cagliari non ha convinto in molti, che provano a concentrarsi sulla prestazione anziché sul risultato tondo e convincente. Lo zero a quattro maturato soprattutto nella parte finale del secondo tempo è di buon auspicio, ma per qualcuno questa squadra deve e può fare molto di più con l’organico che possiede.

Antonio Cassano, nell’ultima puntata di Viva El Futbol ci è andato giù pesante contro Antonio Conte e Romelu Lukaku. Che l’ex attaccante di Roma, Inter e Milan non apprezzi il mister pugliese è risaputo. In questo caso si è concentrato soprattutto su un aspetto che l’allenatore aveva chiesto in conferenza ai suoi ragazzi.

Cassano: “Detesto quello che ha detto Conte”

Quando Cassano prende parola sull’analisi di Cagliari-Napoli, ci va subito giù pesante: “Fino al 60esimo, Napoli inguardabile. Tutto poi si decide nelle due aree. Gli Azzurri poi hanno dilagato e tutti dicono che hanno strameritato. Se andiamo a vedere la prima partita a Verona, è andata malissimo. Contro il Bologna, dopo il primo tempo, sono arrivati fischi. Poi hanno vinto la partita. Col Parma meritavano ampiamente di perdere. E contro il Cagliari non meritavano di vincere“.

Fantantonio è severissimo e ipotizza che mister Conte abbia già parlato di Scudetto all’interno dello spogliatoio: “Secondo me lui ha già detto alla squadra che vinceranno lo Scudetto. L’idea sua è vincere il titolo, ma modo suo. Che a me non piace. Quello che Conte vuole, la squadra lo farà. Si buttano nel fuoco con lui, ha alchimia con il suo centravanti che in Italia fa la differenza – poi attacca Lukaku – Ma fuori dall’Italia fa ca**re. Con Mina (difensore del Cagliari ndr) ha fatto una fatica immane. Poi però ti cambia la partita con due giocate e le persone guardano i gol e gli highlights, ma la prestazione di Lukaku non è positiva“.

Infine, Antonio Cassano si è concentrato sul concetto espresso da Antonio Conte: “Ha detto una cosa importante che a me ha fatto rabbrividire. Ha detto che questa squadra ha capito che si deve sporcare le mani. Per come interpreto io il calcio significa che bisogna correre, correre, correre: cosa che io detesto nel calcio. A me non frega nulla. Arriverà al suo obiettivo, lo Scudetto. Ha una squadra buona, forte, e ha una partita a settimana. Questa squadra ha fatto un calcio meraviglioso, con un’idea fantastica, e tutto il mondo se n’è accorto. E Conte cosa fa? Dice che bisogna lottare, correre, avere furore agonistico. Simeone ha vinto così? Il Cholo son vent’anni che è all’Atletico Madrid. Questi giocatori del Napoli possono rifare quello visto con Spalletti. Conte vuole arrivare allo stesso obiettivo in un altro modo”.