Il Napoli di Conte fa impazzire tutti: la Serie A ‘premia’ tre Azzurri (FOTO)

La Serie A premia tre calciatori del Napoli a seguito del successo contro il Cagliari: ecco la formazione migliore della 4a giornata

Pioggia di voti positivi per il Napoli dopo il successo a Cagliari per 0-4. Nessuno si aspettava un risultato così netto all’Unipol Domus, stadio da sempre ostile ai napoletani. Dopo la vittoria degli Azzurri, si è notata una spaccatura tra esaltazione e eccessiva critica nei confronti della squadra. Ma i dati danno chiaramente ragione a Conte e i suoi ragazzi.

Persino al Fantacalcio, chi aveva schierato i giocatori del Napoli, ha potuto gioire per i giudizi decisamente generosi nei confronti degli Azzurri. E la Serie A ha composto la formazione tipo della quarta giornata di campionato, prendendo spunto proprio dai voti della piattaforma Fantacalcio. In campo ci sono 3 calciatori di mister Conte.

La miglior formazione della 4a giornata di Serie A: non solo Lukaku

Alex Meret non è stato premiato come migliore in campo, ma per molti avrebbe dovuto ricevere il riconoscimento a fine partita. E invece, è andato a Romelu Lukaku. Ma sono tutti d’accordo che il miglior portiere della 4a giornata di Serie A sia stato proprio il numero 1 del Napoli (7,5 al Fantacalcio), capace di fare almeno 3 miracoli nel corso della gara, nonostante la febbre, come rivelato da mister Conte.

Nella linea difensiva composta dalla Serie A in collaborazione con Fantacalcio vediamo Buongiorno, non solo autore del quattro a zero, ma anche protagonista di una buonissima e solidissima prestazione. Si tratta ormai di una certezza. Per Alessandro è arrivato un 7 pieno al termine della gara, escluso il bonus marcatura.

Sette e mezzo, invece, per Lukaku. Mezzo voto in più per la lotta costante con Yerri Mina, per i due assist a Kvara e Di Lorenzo, e chiaramente per il gol a porta vuota. Partita sofferta per Big Rom, il quale ha giocato specialmente spalle alla porta, cercando spesso e volentieri la sponda per i compagni. D’altronde la rete che ha sbloccato la sfida è arrivata proprio grazie ad un suo assist. A fine partita si è portato a casa il premio di MVP e dopo il termine della giornata entra a far parte anche della formazione migliore del quarto turno. Ecco di seguito la miglior formazione del quarto turno di Serie A: Meret, Theo Hernandez, Buongiorno, Dumfries, Pulisic, Fofana, Iling, Zaccagni, Thauvin, Lukaku, Lookman.