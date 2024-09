“Scontri Cagliari-Napoli? Quelli non sono tifosi”: l’annuncio preoccupa i due club di Serie A!

Il match tra Cagliari e Napoli è stato condito da un evento poco consono al calcio. Infatti, le due tifoserie sono state protagonisti di scontri durante la partita.

Il primo tempo della partita tra Cagliari e Napoli è stato tutt’altro che facile da gestire. Dopo la rete di Giovanni Di Lorenzo, le due tifoserie hanno iniziata una vera e propria rivolta sugli spalti. Il tutto è stato condito dal lancio di fumogeni e petardi, i quali hanno contribuito alla sospensione del match per diversi minuti.

Non si tratta di un caso isolato, in quanto in Italia spesso si è costretti a fare i conti con situazioni del genere. Da diversi anni, però, la Lega Serie A starebbe inventando delle nuove tecnologie per individuare in modo precoce i colpevoli. Il tutto, è stato sottolineato ancora una volta dal ministro Abodi, il quale promette battaglia su un tema che preoccupa il mondo del calcio.

Abodi: “Chi non rispetta le regole deve andare fuori dal calcio”

Il ministro Abodi ha espresso un parere personale su quanto accaduto durante il match tra Cagliari e Napoli. Gli avvenimenti all’Unipol Domus non lasciano spazio a diverse interpretazione, in quanto si parla di un “male” che puntualmente si ripete in Italia. Stamane, il ministro è intervenuto a margine di un convegno a sostegno del “Campo dei Miracoli” analizzando la situazione. Di seguito le sue parole.