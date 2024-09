Stadio Maradona, previsto nuovo incontro per De Laurentiis: i dettagli

Novità sullo stadio Maradona, previsto in settimana un nuovo incontro per De Laurentiis: ecco di cosa si tratta

“Tra i grandi obiettivi c’è la riqualificazione del Maradona e delle aree circostanti. Non vogliamo solo una struttura moderna e funzionale per i tifosi, ma vogliamo offrire anche un’esperienza unica tutti i giorni con aree commerciali e ristorazione, con un museo del Napoli”. Queste le dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis pochi giorni fa, a margine dell’evento per presentare la partnserhip tra il Napoli e Sorgesana.

Il patron partenopeo aveva poi aggiunto: “Aspettiamo il via libera del Comune per acquistare lo stadio, e ci auguriamo che il Comune si liberi di questo costo, soprattutto in vista degli Europei nel 2032. Se non sarà possibile, opereremo da un’altra parte. Non polemizzo, ma il 2032 si avvicina e dobbiamo essere pronti per presentare il quinto stadio italiano per il torneo e bisognerà dare garanzie”.

Stadio Maradona, De Laurentiis accelera i tempi: i dettagli

Serve accelerare i tempi e di questo ADL ne è assolutamente consapevole. Bisogna, però, convincere Gaetano Manfredi e soprattutto il Consiglio Comunale, che sarebbe contrario alla vendita dello stadio al presidente. De Laurentiis ha bisogno di un piano di fattibilità tecnico ed economico, altrimenti non si procederà. L’alternativa è quella legata alla richiesta del diritto di superficie fino a 90 anni, ma l’affare resta ingarbugliato.

Motivo per cui il patron avrebbe deciso di prendere provvedimenti il prima possibile, Stando a quanto riferito dal Corriere del Mezzogiorno, in settimana è previsto un incontro tra De Laurentiis e l’architetto Gino Zavanella. L’obiettivo è quello di proseguire nella stesura di un progetto valido da presentare al sindaco Manfredi e all’intero Comune di Napoli.

La scorsa settimana, prima dell’incontro in Villa D’Angelo, ci sarebbe stata una telefonata tra il ministro dello sport Abodi e il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. Non è un caso che la chiamata ci sia stata alla vigilia della conferenza che ha visto De Laurentiis tornare a parlare. E’ probabile, infatti, che ADL abbia parlato proprio con il ministro, per sondare gli umori del Comune e riferire l’intenzione del Napoli in merito allo stadio e al centro sportivo.

Quello che è altrettanto probabile, è che Abodi abbia riferito a Manfredi di prepararsi, dato che sta per essere convocato il tavolo di Governo su Euro 2032 e anche il ministro delle Finanze, Georgetti, vuole capire a che punto è la trattativa per la cessione dello stadio. La speranza è quella che i tempi si accelerino e che si trovi una soluzione il prima possibile.