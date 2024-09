Scontri durante Cagliari-Napoli, ecco cos’è successo: interviene anche Oriali

Scontri tra tifosi all’Unipol Domus di Cagliari: ecco cosa sta succedendo durante l’incontro di campionato.

La quarta giornata di Serie A è entrata nel vivo ed il Napoli per dare continuità alla propria striscia di vittoria vorrebbe tornare nel capoluogo campano con i tre punti. Il match di campionato tra Cagliari e Napoli è stato interrotto a causa di alcuni tumulti tra gli spalti dell’Unipol Domus di Cagliari.

Fumogeni e bombe carte direttamente dal tifo organizzato del Cagliari sembrerebbero esser state lanciati appena dopo aver calmato un settore dello stadio, capace di aver scatenato il disordine iniziale intorno al minuto 25 del primo tempo. L’arbitro La Penna, di conseguenza, ha fermato il gioco, come di prassi, per far ristabilire la sicurezza all’interno del rettangolo di gioco.

Disordine durante Cagliari-Napoli, il gesto di Oriali e di capitan Di Lorenzo

Intorno alla metà del primo tempo di gioco, il direttore di gara ha sospeso il gioco per circa 7 minuti per calmare gli animi. All’interno dell’impianto sportivo, infatti, si sono accessi degli scontri tra la tifoseria del Napoli e quella del Cagliari. Diversi oggetti sembrerebbero esser stati lanciati da un settore all’altro e secondo quanto segnalato da diverse fonti, pare che siano stati lanciati anche dei sediolini.

Ad intervenire sponda Cagliari è stato capitan Deiola così come Giovanni Di Lorenzo insieme a Matteo Politano, lato Napoli, prima ancora di Lele Oriali che ha deciso di andare direttamente sotto il settore ospiti per provare a sistemare le cose ed evitare il peggio. Il match è ripreso ed al momento sembra esser rientrato l’allarme.