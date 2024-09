“Spalletti il peggiore dell’era ADL!”: caos e polemica in diretta

Una polemica esplosa in diretta e che riguarda Luciano Spalletti: così è arrivato l’attacco molto duro nei confronti del commissario tecnico.

Il Napoli di Conte sta prendendo forma nel corso di queste settimane. Certo, non ci si può aspettare che ad oggi gli azzurri possano guardare allo Scudetto cosi come è stato due anni fa, ma sicuramente l’obiettivo sarà quello di rendere competitivo il club a quel livello nell’arco di poco tempo. Lo sa Antonio Conte che ha ammirato da lontano quello che è stato quel Napoli sotto la guida di Luciano Spalletti.

Ad oggi, nonostante la vittoria di un titolo, molti guardato al tecnico toscano con diffidenza per il modo con il quale se n’è andato via da Napoli subito dopo la vittoria del titolo. Antonio Corbio, giornalista ed editorialista de ‘La Repubblica’, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi proprio sulla figura di Spalletti.

“Spalletti il peggiore!”: è polemica in Radio tra Corbo e De Maggio

“Ho amato molto Mazzarri e Benitez che hanno dato tanto a questo Napoli. Spalletti? Possiamo vedere quante volte ho detto che per me è un bravissimo allenatore, ma s’è comportato male perchè non ha spiegato i veri motivi della rottura col Napoli”, ha detto Corbo nel corso di Radio Goal. “Spalletti ha vinto uno scudetto e conferma la sua bravura, ma se devo dare un giudizio sugli allenatori che hanno lasciato una traccia pesante dico che è stato il peggiore perchè è un maestro del dire e del non dire”, la sentenza durissima di Corbo.

“E’ il peggiore allenatore perchè è andato via senza dire la verità”, ha ancora detto il giornalista de La Repubblica. Poi un passaggio anche sul presente e su Antonio Conte: “Non ho mai condiviso la scelta di prendere lui come allenatore, ma poi ho spiegato che la grandezza di De Laurentiis s’è rivelata perchè ha accettato due grandi sfide, ha accettato di lavorare con un allenatore con cui avrebbe rischiato di cozzare”, ha detto Corbo.