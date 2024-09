“Ruolo inedito per un azzurro”, Conte ha deciso la sua posizione: la scelta lascia tutti sorpresi!

Antonio Conte continua a lavorare con la sua rosa. Il tecnico azzurro starebbe optando per una nuovissima idea.

Il tecnico del Napoli continua a lavorare sui meccanismi del proprio gruppo. Il numero uno della squadra conosce l’importanza dei prossimi match, motivo per il quale starebbe cercando di preparare al meglio i propri ragazzi. La missione non è affatto semplice, ancor più perché servirà tanto lavoro nel corso della settimana. Infatti, a Castel Volturno stanno andando in scena diversi cambiamenti che vanno a mutare la vera natura degli azzurri.

Uno dei calciatori “colpiti” dalle idee del tecnico, è senza dubbio Alessandro Buongiorno. Quest’ultimo, arrivato dal Torino su richiesta precisa dell’allenatore, si è immediatamente ambientato nel mondo azzurro. Ciò nonostante, però, ha dovuto fare i conti con un cambiamento importante. Infatti, il difensore della Nazionale non sta giocando da centrale ma bensì da “braccetto” nella difesa a 3 partenopea. Nelle ultime ore, sarebbero emersi ulteriori dettagli circa la posizione del giocatore in vista delle prossime settimane.

Buongiorno continua a lavorare da “braccetto”: l’idea di Conte

Alessando Buongiorno continua ad essere uno dei “pupilli” di Antonio Conte. L’allenatore stravede per le qualità del calciatore, il quale ha saputo già immedesimarsi al meglio nel mondo azzurro. Infatti, le prime prestazioni dell’ex Torino son state molto positive ed hanno contribuito ai successi della squadra. Come riportato da “Il Mattino” il giocatore è stato impiegato da braccetto nelle prime uscite e non da centrale naturale. Dietro questa decisione, però, ci sarebbe la volontà di Antonio Conte. Infatti, il tecnico ha deciso di usare in questo modo il difensore della Nazionale, in modo tale da potergli affidare diversi compiti.

Per il tecnico salentino, il cosiddetto “braccetto”, non è solo colui che ferma gli attacchi avversari ma bensì un uomo che è capace di staccarsi, rinnovare l’azione e spesso di farsi trovare pronto anche in zona offensiva. Lo stesso ruolo è stato assegnato a Giovanni Di Lorenzo, il quale ha già aperto il proprio score personale contro il Bologna. Quindi, tutto ciò lascia intuire la voglia di Antonio Conte di essere pericoloso in fase offensiva. Infatti, l’allenatore esige che tutta la squadra dia un supporto cruciale alla fase d’attacco, in modo tale da riuscire ad essere più pericolosi del previsto.