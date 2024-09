Natan brilla al Betis, è successo ancora questa sera: anche il Napoli esulta

Arrivano buone notizie dalla Spagna e in particolare su Natan, il difensore in prestito dal Napoli al Betis: è successo ancora questa sera.

La sessione di calciomercato estiva ha visto tanti calciatori nuovi arrivare al Napoli, ma altrettanti sono stati ceduti e hanno lasciato gli azzurri. In particolare tutti gli acquisti della passata stagione sono stati bocciati, con Lindstrom, Cajuste e Natan già partiti verso altri lidi.

Per quanto riguarda Lindstrom e Cajuste, le notizie non sono ottimali in questa nuova avventura. Entrambi hanno voluto provare l’esperienza in Premier League, il danese all’Everton e lo svedese al Brentford, ma per ora nessuno dei due è riuscito a imporsi come titolare e stanno trovando poco spazio.

Natan titolare con il Betis, in campo per tutta la partita contro il Leganes

Discorso diverso per Natan, il brasiliano ha invece scelto il Betis come destinazione e il campionato spagnolo si sta rivelando particolarmente adatto alle sue caratteristiche. L’ex Bragantino, infatti, non solo si sta adattando benissimo al nuovo ambiente, ma sta anche riuscendo ad imporsi come titolare a Siviglia. Questa sera, infatti, è partito nuovamente titolare nella gara contro il Leganes, vinta dal Betis per 2-0.

Natan sta facendo benissimo con i biancoverdi andalusi, tant’è che da quando è arrivato ha già collezionato 4 presenze in Liga, di cui tre da titolare restando in campo per tutta la partita e una facendo l’esordio a soli 5 minuti dal fischio finale. Inoltre ha anche esordito in Conference League, sempre da titolare e restando in campo per tutti i 90′. Segnale che al Betis credono tanto nelle sue qualità, con il calciatore che sta anche figurando molto bene.

La notizia farà piacere anche al Napoli. Ricordiamo, infatti, che Natan è stato ceduto in prestito oneroso per 1 milione di euro, ma il Betis vanta anche un diritto di riscatto da 8 milioni. Qualora il club spagnolo riterrà valido l’investimento, potrebbe versare a fine anno nelle casse del Napoli la cifra indicata e riscattare il difensore classe 2001. Il giocatore, comunque, continuerà a mettersi in mostra in un campionato difficile e seguito come La Liga, facendo innalzare anche il suo valore di mercato.